В Хмельницком прогремел мощный взрыв в жилом доме: разрушено несколько этажей (фото, видео)

В Хмельницком в многоэтажке произошел взрыв газа: разрушены три этажа с угловой стороны

Местные паблики обнародовали первые кадры после случившегося. Взрыв прогремел в Юго-Западного микрорайоне на улице Тернопольской, 34/2.

В полиции озвучили предварительные причины чрезвычайного происшествия.

"Сегодня, 28 октября, около 15.00 в Хмельницком по улице Тернопольской был слышен взрыв. По предварительной информации, произошел взрыв бытового газа. На место происшествия выехали экстренные службы и следственно-оперативная группа полиции", – сообщили правоохранители.

Информация о пострадавших на данный момент уточняется. В комментарии "Суспільному" директор Хмельницкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Александр Костюк отметил, что на место выехали три бригады скорой помощи.

По словам местных жителей, взрыв был такой силы, что они подумали об атаке ударного дрона на город. Кроме того, люди предполагают, что мог взорваться баллон с газом.

В соцсетях жители массово публикуют последствия взрыва.

Мэр Хмельницка Александр Симчишин подтвердил предварительную версию полиции об утечке газа и написал, что взрыв не связан с военными действиями.

"Часть дома разрушена, часть серьезно повреждена. Больше всего волнуемся за человеческие жизни, пока информации о жертвах нет. Но под завалами могут быть люди. Коммунальные службы, спасатели, полиция, медики уже работают на месте происшествия. Приступаем к разбору завалов и другим оперативным мероприятиям. На данный момент будем определять потребность в отселении людей и угрозу дальнейшего разрушения дома", – написал он.

Взрыв тем более напугал людей, что ранее Хмельницкая ОВА анонсировала военные учения, однако, как уже говорилось выше, с ними он не связан.

