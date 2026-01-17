В многоэтажке Харькова прогремел взрыв, есть жертвы: что известно о происшествии (фото)
Ночью в субботу, 17 января, произошел взрыв неизвестного происхождения в одном из многоэтажных домов в Харькове. Есть погибшие и раненые, также разрушены перекрытия между этажами.
Чрезвычайное происшествие произошло в Салтовском районе города. В результате взрыва погибли два человека, сообщил городской голова Игорь Терехов.
Местные телеграм-каналы информируют, что взрыв произошел на пятом этаже жилого дома на улице Валентиновская.
Разрушено перекрытие между 5 и 6 этажами.
Предварительно, взорвался газовый баллон.
В ГСЧС "Суспільному" рассказали, что во время взрыва неизвестного происхождения погибли мужчина и женщина, их тела деблокируют из-под завалов. По словам представителя чрезвычайников Харьковской области Евгения Василенко, взрыв прогремел в половине второго ночи на пятом этаже 16-этажного дома, в результате чего повреждены перекрытия между тремя этажами.
Директор Харьковского департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких сообщил, что личности погибших устанавливаются.
Кроме того, по его словам, ранения получил житель квартиры снизу, еще один житель дома обратился к врачам с острой реакцией на стресс.
Напомним, в ночь на 13 января россияне совершили массированную комбинированную атаку ракетами и дронами на Харьков и пригород. Под вражеской атакой на Харьковщине в частности оказался терминал "Новой почты".
Фокус писал, что 15 января российские войска атаковали энергетический объект в Харькове, из-за чего около 400 тысяч человек остались без электричества и тепла посреди холодной зимы.