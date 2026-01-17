У багатоповерхівці Харкова пролунав вибух, є жертви: що відомо про подію (фото)

Вночі у суботу, 17 січня, стався вибух невідомого походження в одному з багатоповерхових будинків у Харкові. Є загиблі та поранені, також зруйновано перекриття між поверхами.

Надзвичайна подія сталася у Салтівському районі міста. Внаслідок вибуху двоє людей загинуло, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Місцеві телеграм-канали інформують, що вибух стався на п’ятому поверсі житлового будинку на вулиці Валентинівська.

Зруйновано перекриття між 5 та 6 поверхами.

Попередньо, вибухнув газовий балон.

У ДСНС "Суспільному" розповіли, що під час вибуху невідомого походження загинули чоловік та жінка, їх тіла деблокують з-під завалів. За словами речника надзвичайників Харківської області Євгена Василенка, вибух пролунав о пів на другу ночі на п'ятому поверсі 16-поверхового будинку, внаслідок чого пошкоджені перекриття між трьома поверхами.

Директор Харківського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких повідомив, що особи загиблих встановлюють.

Окрім того, за його словами, поранення отримав мешканець квартири знизу, ще один житель будинку звернувся до лікарів із гострою реакцією на стрес.

Нагадаємо, у ніч на 13 січня росіяни здійснили масовану комбіновану атаку ракетами та дронами на Харків та передмістя. Під ворожою атакою на Харківщині зокрема опинився термінал "Нової пошти".

Фокус писав, що 15 січня російські війська атакували енергетичний об’єкт у Харкові, через близько 400 тисяч людей залишилися без електрики та тепла посеред холодної зими.