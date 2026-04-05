В Ровно мужчина во время проверки пытался взорвать гранаты: он оказался в статусе СЗЧ (фото)

Полиция в Ровно задержала мужчину, который угрожал вечером 4 апреля взорвать две гранаты. Сообщалось, что мужчина выдернул чеку и пригрозил подрывом.

Сообщение об угрозах мужчины взорвать две гранаты поступило в полицию около 20:30 часов. Вызов поступил от служащего Национальной гвардии, говорится в заметке полиции Ровненской области.

Военный сообщил полиции, что на улице Соборной во время проверки 43-летний житель поселка Оржев выдернул чеку гранаты и угрожает взорвать. На место отправили руководство Главного управления Национальной полиции в Ривненской области и районного управления, следственно-оперативную группу, взрывотехников, спецназовцев Роты полиции особого назначения и Корпуса оперативно-внезапного действия, а также патрульную полицию.

Со злоумышленником пришлось вести длительные переговоры. Заместитель начальника ГУНП совместно с переговорщиками полицейскими КОРДа и руководителем этого подразделения около трех часов разговаривали с мужчиной, а тогда, в конце концов, им удалось его задержать.

После завершения необходимых проверок выяснилось, что злоумышленник находится в статусе СЗЧ.

Одну из гранат, которую угрожал взорвать мужчина, удалось обезвредить и изъять. Другая граната находится в реке — она затянута стяжкой. Оба боеприпаса в дальнейшем должны отправить на дальнейшую экспертизу.

Мужчину задержали в процессуальном порядке. Сейчас продолжаются следственные действия в рамках открытых уголовных производств.

