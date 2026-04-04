Передумали мобилизовать: мужчину, который напал с ножом на военных ТЦК в Виннице, арестовали

Виннитчанина, который напал с ножом на военных одного из районных территориальных центров комплектации, сначала планировали мобилизовать. Впрочем, от этого шага было решено отказаться.

Полиция в порядке ст.208 УПК Украины задержала мужчину, который совершил нападение на военнослужащих с помощью предмета, похожего на нож. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Он отмечает, что военнообязанного гражданина 1987 г.р., который находился в розыске, и во время проверки документов нанес удар военному в левый бок под лопаткой, действительно сначала планировали мобилизовать в ВСУ.

После нападения мужчину задержали. Действия нападавшего квалифицированы по ч.4 ст.296 УК Украины — хулиганство с применением холодного оружия, что наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Раненый военнослужащий сейчас находится в больнице, его состояние стабильное, от госпитализации он отказался.

В то же время начальница группы коммуникаций Винницкого ТЦК и СП Мирослава Ляшук в комментарии "Суспільному" сообщила, что раненых двое. Один из них находится в состоянии средней тяжести в реанимации, состояние другого медики оценивают как удовлетворительное.

"Одну проникающую рану в брюшную полость сделал нападавший военнослужащему, который в состоянии средней тяжести. Другому — в предплечье ножевое ранение", — сказала представитель ТЦК.

Полиция информирует, что нож, как вещественное доказательство, был изъят. Правоохранители проводят следственные действия, устанавливая все обстоятельства правонарушения.

Напомним, журналист Виталий Глагола сообщал, что после нападения на военнослужащих районного ТЦК винничанина с ножом мобилизовали. В "военкомате" отмечали, что гражданин был нарушителем воинского учета с 2025 года.

