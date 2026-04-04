В Виннице мужчина ранил ножом военных ТЦК: нападавшего мобилизовали, — журналист

В субботу, 4 апреля, возле рынка "Сатурн" в Виннице произошло нападение на военнослужащих районного ТЦК. Нападающего уже мобилизовали, сообщил журналист Глагола.

Военнослужащие РТЦК и ВСП остановили мужчину, который двигался на велосипеде, для проверки документов. В какой-то момент гражданин достал предмет, похожий на нож, и ударил одного из военнослужащих, сообщил журналист Виталий Глагола со ссылкой на собственные источники.

Ранение, как отметил представитель медиа, получил Сухоручко Дмитрий. Удар пришелся в левый бок под лопаткой. Его госпитализировали в больницу на Хмельницком шоссе.

Событие, предварительно, квалифицировали как причинение телесных повреждений.

Нападающего задержали. Также, как отмечает журналист, после задержания мужчину мобилизовали.

Відео дня

Виталий Глагола также сообщает, что легкие травмы, вероятно, гипотермию, то есть переохлаждение, или незначительные повреждения получили и полицейские. Уже в воскресенье, 5 апреля, правоохранители должны вернуться к службе.

Позиция ТЦК

Во время осуществления мобилизационных мероприятий военнослужащими одного из РТЦК и СП во взаимодействии с полицейскими был остановлен гражданин для проверки военно-учетных документов. Гражданин, как сообщает Винницкий ОТЦК и СП, внезапно достал нож и нанес несколько ножевых ранений двум военнослужащим. Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение. По состоянию на сейчас, один из военнослужащих находится в состоянии средней тяжести в отделении реанимации. Состояние другого оценено как удовлетворительное.

Сообщение ТЦК Фото: скриншот

Позже выяснилось, что гражданин является нарушителем воинского учета с 2025 года.

В сообщении также напоминают, что применение силы в отношении военнослужащих при исполнении ими служебных обязанностей, а также препятствование их законной деятельности, влечет за собой уголовную ответственность.

Напомним, что 2 апреля во Львове во время мероприятий оповещения произошло нападение на военнослужащего ТЦК — мужчине нанесли ножевое ранение в шею.

Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего. Нападающим оказался инспектор Львовской таможни. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права на внесение залога.