У Вінниці чоловік поранив ножем військових ТЦК: нападника мобілізували, — журналіст

У суботу, 4 квітня, біля ринку "Сатурн" у Вінниці стався напад на військовослужбовців районного ТЦК. Нападника вже мобілізували, повідомив журналіст Глагола.

Військовослужбовці РТЦК та ВСП зупинили чоловіка, який рухався на велосипеді, для перевірки документів. У якийсь момент громадянин дістав предмет, схожий на ніж, і вдарив одного з військових, поінформував журналіст Віталій Глагола з посиланням на власні джерела.

Поранення, як зазначив представник медіа, отримав Сухоручко Дмитро. Удар прийшовся в лівий бік під лопаткою. Його госпіталізували до лікарні на Хмельницькому шосе.

Подію, попередньо, кваліфікували як заподіяння тілесних ушкоджень.

Нападника затримали. Також, як зазначає журналіст, після затримання чоловіка мобілізували.

Віталій Глагола також повідомляє, що легкі травми, ймовірно, гіпотермію, тобто переохолодження, або незначні ушкодження отримали й поліцейські. Вже у неділю, 5 квітня, правоохоронці мають повернутися до служби.

Позиція ТЦК

Під час здійснення мобілізаційних заходів військовослужбовцями одного з РТЦК та СП у взаємодії з поліцейськими було зупинено громадянина для перевірки військово-облікових документів. Громадянин, як повідомляє Вінницький ОТЦК та СП, раптово дістав ніж та завдав кілька ножових поранень двом військовослужбовцям. Постраждалих було оперативно доставлено до медичного закладу. Станом на зараз, один із військовослужбовців перебуває у стані середньої тяжкості та знаходиться у відділенні реанімації. Стан іншого оцінено як задовільний.

Допис ТЦК Фото: скріншот

Пізніше з'ясувалося, що цивільний громадянин є порушником військового обліку з 2025 року.

У повідомленні також нагадують, що застосування сили щодо військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків, а також перешкоджання їх законній діяльності, тягне за собою кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, що 2 квітня у Львові під час заходів оповіщення стався напад на військовослужбовця ТЦК — чоловікові завдали ножового поранення в шию.

Згодом правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві військовослужбовця. Нападником виявився інспектор Львівської митниці. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без права на внесення застави.