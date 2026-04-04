"Место несвободы": омбудсмен был шокирован результатами проверки РТЦК в Ужгороде (фото, видео)

Уполномоченный ВР Украины по правам человека Дмитрий Лубинец говорит, что людей в помещении держали несколько десятков дней в условиях антисанитарии и без надлежащей медпомощи. Сейчас офис Омбудсмена планирует обратиться к правоохранителям об открытии уголовного производства по ряду статей Уголовного кодекса.

Лубинец указывает, что система мобилизационных мероприятий выстроила "собственную модель вседозволенности", а сами помещения ТЦК превратились в "места несвободы без всяких юридических оснований". Об этом омбудсмен сообщил в своем Telegram.

Уполномоченный по правам человека указывает, что его представитель на Закарпатье Андрей Крючков провел мониторинговый визит в Ужгородский РТЦК и СП. По словам Лубинца, представителю офиса Омбудсмена препятствовали на месте, но там он зафиксировал "вопиющие нарушения".

"Здесь люди находились неделями — зафиксировано содержание в течение 21, 24, 30 и даже 50 дней! На видео — ветеран, который демонстрирует удостоверение УБД, однако даже этот статус не стал основанием для его освобождения. У людей без надлежащего оформления изымали документы и телефоны, лишая их права на защиту", — пишет Лубинец.

Он подчеркивает, что условия содержания людей "унижают человеческое достоинство", потому что на 40-60 человек предусмотрено только три кружки и восемь металлических тарелок, а люди вынуждены есть по очереди из одной посуды без стерилизации. Также в помещениях присутствует полная антисанитария: один туалет и один душ, отсутствует постельное белье.

Лубинец указывает, что состояние здоровья присутствующих в ТЦК тоже стало предметом мониторинга офиса Омбудсмена. В частности, представители ТЦК явно игнорируют очевидные болезни людей с физическими недостатками и тяжелыми симптомами.

"Только после вмешательства моего Представителя вызвали скорую мужчине с давлением 190 на 100, который несколько дней просил о помощи. Его госпитализировали с угрозой жизни. После этого неудивительно, что мы получаем сообщения о внезапных смертях в помещениях ТЦК и СП", — указал омбудсмен.

По его словам, необходимо кардинально менять систему мобилизационных процессов, а работники ТЦК должны нести жесткую юридическую ответственность за незаконные действия. Иначе, как предполагает чиновник, ситуация "будет только ухудшаться".

"Мы и в дальнейшем будем видеть конфликты между гражданами и работниками ТЦК и СП, ведь обороноспособность нельзя строить на грубом нарушении Конституции. По результатам визита направлено заявление о совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 146, 127, 344 и 426-1 УК. Отдельно хочу отметить работников Ужгородского зонального отдела ВСП за надлежащую реакцию и содействие мониторингу", — резюмирует Лубинец, добавив, что держит на личном контроле эту ситуацию.

