"Місце несвободи": омбудсмен був шокований результатами перевірки РТЦК в Ужгороді (фото, відео)

Уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубінець каже, що людей у приміщенні тримали кілька десятків днів в умовах антисанітарії та без належної меддопомоги. Наразі офіс Омбудсмена планує звернутися до правоохоронців щодо відкриття кримінального провадження за низкою статей Кримінального кодексу.

Лубінець вказує, що система мобілізаційних заходів вибудувала "власну модель вседозволеності", а самі приміщення ТЦК перетворилися на "місця несвободи без жодних юридичних підстав". Про це омбудсмен повідомив у своєму Telegram.

Уповноважений з прав людини вказує, що його представник на Закарпатті Андрій Крючков провів моніторинговий візит до Ужгородського РТЦК та СП. За словами Лубінця, представнику офісу Омбудсмена перешкоджали на місці, але там він зафіксував "кричущі порушення".

"Тут люди перебували тижнями — зафіксовано утримання протягом 21, 24, 30 і навіть 50 днів! На відео — ветеран, який демонструє посвідчення УБД, однак навіть цей статус не став підставою для його звільнення. У людей без належного оформлення вилучали документи та телефони, позбавляючи їх права на захист", — пише Лубінець.

Відео дня

Він підкреслює, що умови утримання людей "принижують людську гідність", бо на 40–60 осіб передбачено лише три кружки та вісім металевих тарілок, а люди змушені їсти по черзі з одного посуду без стерилізації. Також у приміщеннях присутня повна антисанітарія: один туалет і один душ, відсутня постільна білизна.

Лубінець вказує, що стан здоров'я присутніх у ТЦК теж став предметом моніторингу офісу Омбудсмена. Зокрема, представники ТЦК явно ігнорують очевидні хвороби людей з фізичними вадами та важкими хворобами.

"Лише після втручання мого Представника викликали швидку чоловіку з тиском 190 на 100, який декілька днів прохав про допомогу. Його госпіталізували із загрозою життю. Після цього не дивно, що ми отримуємо повідомлення про раптові смерті в приміщеннях ТЦК та СП", — вказав омбудсмен.

За його словами, необхідно кардинально змінювати систему мобілізаційних процесів, а працівники ТЦК мають нести жорстку юридичну відповідальність за незаконні дії. Інакше, як припускає посадовець, ситуація "лише погіршуватиметься".

"Ми й надалі бачитимемо конфлікти між громадянами та працівниками ТЦК та СП, адже обороноздатність не можна будувати на грубому порушенні Конституції. За результатами візиту направлено заяву про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 146, 127, 344 та 426-1 ККУ. Окремо хочу відзначити працівників Ужгородського зонального відділу ВСП за належну реакцію та сприяння моніторингу", — резюмує Лубінець, додавши, що тримає на особистому контролі цю ситуацію.

Раніше Фокус розповідав про те, як в Одесі військовому зламали руку під час силової мобілізації. Ветеранська спільнота запропонувала створити наглядову раду, яка стежитиме за роботою ТЦК.

Згодом стало відомо, що депутати анонсували зміни в мобілізації. Зокрема, вже були розроблені нові механізми пошуки людей, які порушують військовий облік.