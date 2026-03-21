В Одесі військовому зламали руку під час спроби силової мобілізації: ветерани вимагають контролю за ТЦК

В Одесі ветеран 28-ї бригади отримав важку травму під час спроби силової мобілізації. Ветеранська спільнота запропонувала створити наглядову раду, яка стежитиме за роботою ТЦК.

Подія сталася ввечері 16 березня в Одесі на вулиці Костанді, коли чоловік, який має інвалідність 3-ї групи через поранення, вигулював собаку неподалік свого будинку. Про це повідомив інший ветеран Денис Єврей.

До ветерана під'їхав мікроавтобус, з якого вийшли чоловіки у військовій формі, більшість з яких була у балаклавах. Конфлікт виник через відмову одного з невідомих у масці показати власне посвідчення та обличчя.

"Я їм одразу сказав: хлопці, я не ваш варіант, я інвалід 3-ї групи, ледве ходжу, у мене в нозі титанова конструкція і три шурупи в коліні", — розповів ветеран Геннадій Цепюк.

Він встиг попередити людей у формі, що має інвалідність та металеві імпланти у нозі, але вони намагалися силою закинути чоловіка, який пручався, у машину. Чоловік чинив опір й йому під час сутички зламали руку та затягли у бус, кинувши на підлогу.

Відео дня

Виданню "Думская" 40-річний Геннадій Цепюк розповів, що люди у військовій формі, коли зрозуміли, що зламали йому кінцівку, просто викинули з мікроавтобуса та ледь не збили.

У лікарні, де на руку постраждалого наклали гіпс, попередили, що ветерана чекає операція, адже перелом виявився складним. Того ж дня чоловік написав заяву в поліцію про спробу викрадення та заподіяння тяжкої травми. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 128 Кримінального кодексу України — необережне заподіяння тілесних ушкоджень тяжкої або середньої тяжкості.

У Оперативному командуванні "Південь" виданню прокоментували інцидент з ветераном.

"Ми знаємо про інцидент, про те, що ветеран війни написав заяву в поліцію. Але після перевірки ми не можемо підтвердити інформацію, що це були співробітники ТЦК", — зазначив співробітник прес-служби Сергій Цехоцький.

Справою Геннадія вже займаються юристи та профспілки захисників, які намагатимуться притягнути до відповідальності осіб, які причетні до нанесення важких тілесних ушкоджень.

Геннадій Цепюк

Окрім того, ветеранська спільнота запропонувала створити cвоєрідну наглядову раду, яка стежитиме за роботою ТЦК та налагоджуватиме діалог з військовими.

Голова профспілки захисників в Одеській області Вадим Шипулін зазначив, що представники ТЦК, яких підозрюють у інциденті, раніше не були на фронті.

"Троє поступили на службу в ТЦК в 25-му році, один в 23-му, один півтора місяці тому", — розповів він.

Хто такий Геннадій Цепюк

Фото: Думская

Геннадій Цепюк пішов на війну добровольцем разом зі своїми братами, служив солдатом-мінометником у 28-й бригаді. Травму хребта та контузію отримав у результаті влучання снаряда, коли підвозив боєприпаси на позиції під час бойових дій влітку 2022 року під селом Степова Долина на херсонському напрямку. Був звільнений зі служби та у 2024 році отримав інвалідність третьої групи.

