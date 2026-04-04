Передумали мобілізовувати: чоловіка, який напав з ножем на військових ТЦК у Вінниці, арештували

Вінничанина, який напав з ножем на військових одного з районних територіальних центрів комплектації, спочатку планували мобілізувати. Утім, від цього кроку було вирішено відмовитися.

Поліція в порядку ст.208 КПК України затримала чоловіка, який здійснив напад на військовослужбовців за допомогою предмета, схожого на ніж. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Він зазначає, що військовозобов'язаного громадянина 1987 р.н., який перебував у розшуку, та під час перевірки документів завдав удару військовому у лівий бік під лопаткою, дійсно спочатку планували мобілізувати до ЗСУ.

Після нападу чоловіка затримали. Дії нападника кваліфіковано за ч.4 ст.296 КК України — хуліганство із застосуванням холодної зброї, що карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

Поранений військовослужбовець наразі перебуває в лікарні, його стан стабільний, від госпіталізації він відмовився.

Водночас начальниця групи комунікацій Вінницького ТЦК та СП Мирослава Ляшук у коментарі "Суспільному" повідомила, що поранених двоє. Один із них перебуває у стані середньої тяжкості в реанімації, стан іншого медики оцінюють як задовільний.

"Одну проникаючу рану в черевну порожнину зробив нападник військовослужбовцю, який у стані середньої тяжкості. Іншому — в передпліччя ножове поранення", — сказала представниця ТЦК.

Поліція інформує, що ніж, як речовий доказ, було вилучено. Правоохоронці проводять слідчі дії, встановлюючи усі обставини правопорушення.

Нагадаємо, журналіст Віталій Глагола повідомляв, що після нападу на військовослужбовців районного ТЦК вінничанина з ножем мобілізували. У "військкоматі" наголошували, що громадянин був порушником військового обліку з 2025 року.

Також Фокус писав, що омбудсмен Дмитро Лубінець показав результати перевірки в Ужгородському ТЦК на Закарпатті. Уповноважений наголосив, що людей незаконно утримували тижнями в антисанітарних умовах, вилучаючи документи та телефони.