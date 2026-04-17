У Раді хочуть посилити правила для ТЦК: військовозобов'язаних шукатимуть через електронні бази

У Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт, яким передбачено зміна правила для роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, пропонується запровадити обов'язкову ідентифікацію військовослужбовців ТЦК — нагрудні жетони з індивідуальними номерами.

Законопроєкт №15176 "Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо забезпечення візуальної ідентифікації військовослужбовців ТЦК та СП та підтвердження їх повноважень" у Раді зареєструвала група депутатів з фракції "Слуга народу" — Сергій Демченко, Георгій Мазурашу, Сергій Карабута, а також двоє колишніх "слуг — Микола Тищенко та Мар'яна Безугла.

Військових ТЦК зобов'яжуть носити нагрудні жетони

У законопроєкті передбачено, що військовослужбовці ТЦК повинні будуть мати нагрудні жетони з індивідуалньими номерами, які не можна буде знімати, приховувати або перешкоджати зчитування інформації. Також йдеться про те, що нагрудний жетон можна буде знімати на камеру.

Для військових ТЦК вводяться правила спілкування з громадянами

Для військовослужбовців також хочуть запровадити чіткі правила комунікації з громадянами.

"Звертаючись до особи, військовослужбовець, який проходить службу в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, зобов’язаний назвати своє прізвище, посаду та пред’явити на її вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук", — йдеться в законопроєкті.

Для чого зареєстрували цей законопроєкт

У пояснювальній записці йдеться, що нинішня ситуація з мобілізацією має "значну сукупність вад, що перешкоджають досягненню вищевказаної мети". Також депутати звертають увагу на зниження довіри до військових ТЦК та Міноборони.

Однією з найбільших проблем нардепи називають збільшення випадків, коли особи, використовуючи військову форму без належних розрізнювальних знаків, видають себе за військовослужбовців ТЦК.

"Зокрема, фіксуються факти діяльності організованих груп, які під виглядом представників ТЦК та СП здійснюють незаконне позбавлення волі чоловіків мобілізаційного віку, їх примусове утримання, завдання тілесних ушкоджень та висування вимог майнового характеру за повернення волі. Вчинення таких кримінальних правопорушень завдає значної шкоди правам громадян, авторитету державних інституцій та забезпеченню обороноздатності держави", — зазначають депутати.

Також у пояснювальній записці обґрунтовують необхідність законопроєкту тим, що він дасть можливість швидко ідентифіковувати військових ТЦК, що має збільшити рівень підзвітності у випадку конфліктних ситуацій. На думку нардепів, усе це призведе до підвищення рівня довіри до ТЦК та СП.

Пошук "ухилянтів" може відбуватися через електронні бази

Водночас адвокат Ярослав Куц у коментарі "Знай.UA"| попередив про те, що наразі розглядається варіант із посиленням контролю за громадянами, які ховаються від проходження військової служби. Зокрема, для відстеження місцезнаходження "ухилянтів" можуть використовуватися електронні бази — державні реєстри, фінансові дані та інші цифрові інструменти.

Для початку будуть порівнювати дані в демографічних базах з даними в пенсійному фонді та в податковій. Завдяки цьому військові ТЦК зможуть дізнатися, чи отримує громадянин доходи, де працює або чи має офіційні виплати.

Також пошук ухилянтів може відбуватися через звертання до банків, адже українці все частіше залишають "фінансовий слід", користуючись онлайн-банкінгом. Щоправда наразі ці дані врегульовуються банківською таємницею, яку може не дозволити розголошувати Національний банк України.

Наразі, за словами юриста, йдеться лише про можливі механізми в окремих випадках для пошуку ухилянтів. Однак у разі зростання потреби в мобілізації держава може вдатися до більш жорстких інструментів визначення місцезнаходження ухилянтів.

Проблема мобілізації в Україні

Раніше нардепка Ганна Скороход повідомила, що, за словами рекрутерів, зі 100 чоловіків, яких знаходять ТЦК, лише 15 потрапляють на лінію фронту.

Міністр оборони Михайло Федоров розповів про закриту зустріч з бійцями 13 підрозділів Збройних сил України, з якими поговорив про армійську реформу. Зі слів посадовця, реформа зачепить, серед іншого, систему мобілізації та терміни служби.

Федоров анонсував, що реформа ЗСУ стосуватиметься таких трьох напрямків: мобілізація, питання самовільного залишення частини (СЗЧ), підходи до штурмовиків та піхотинців (у контексті термінів служби та виплат). З його слів, готові проєкти рішень, які змінять ситуацію: про суть цих рішень посадовець не розповів.

Також лідер фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія відповів, що буде з 2 млн ухилянтів після реформи мобілізації. За його словами, реформа мобілізації, розробкою якої займається міністр оборони Михайло Федоров, перебуває на завершальній стадії.