В Раде хотят ужесточить правила для ТЦК: военнообязанных будут искать через электронные базы

В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, которым предусмотрено изменение правила для работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В частности, предлагается ввести обязательную идентификацию военнослужащих ТЦК — нагрудные жетоны с индивидуальными номерами.

Законопроект №15176 "О внесении изменений в статью 7 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" по обеспечению визуальной идентификации военнослужащих ТЦК и СП и подтверждения их полномочий" в Раде зарегистрировала группа депутатов из фракции "Слуга народа" — Сергей Демченко, Георгий Мазурашу, Сергей Карабута, а также двое бывших "слуг" — Николай Тищенко и Марьяна Безуглая.

Военных ТЦК обяжут носить нагрудные жетоны

В законопроекте предусмотрено, что военнослужащие ТЦК должны будут иметь нагрудные жетоны с индивидуалньими номерами, которые нельзя будет снимать, скрывать или препятствовать считыванию информации. Также говорится о том, что нагрудный жетон можно будет снимать на камеру.

Для военных ТЦК вводятся правила общения с гражданами

Для военнослужащих также хотят ввести четкие правила коммуникации с гражданами.

"Обращаясь к лицу, военнослужащий, который проходит службу в территориальном центре комплектования и социальной поддержки, обязан назвать свою фамилию, должность и предъявить по его требованию служебное удостоверение, предоставив возможность ознакомиться с изложенной в нем информацией, не выпуская его из рук", — говорится в законопроекте.

Для чего зарегистрировали этот законопроект

В пояснительной записке говорится, что нынешняя ситуация с мобилизацией имеет "значительную совокупность недостатков, препятствующих достижению вышеуказанной цели". Также депутаты обращают внимание на снижение доверия к военным ТЦК и Минобороны.

Одной из самых больших проблем нардепы называют увеличение случаев, когда лица, используя военную форму без надлежащих различительных знаков, выдают себя за военнослужащих ТЦК.

"В частности, фиксируются факты деятельности организованных групп, которые под видом представителей ТЦК и СП осуществляют незаконное лишение свободы мужчин мобилизационного возраста, их принудительное содержание, нанесение телесных повреждений и выдвижение требований имущественного характера за возвращение свободы. Совершение таких уголовных правонарушений наносит значительный ущерб правам граждан, авторитету государственных институтов и обеспечению обороноспособности государства", — отмечают депутаты.

Также в пояснительной записке обосновывают необходимость законопроекта тем, что он даст возможность быстро идентифицировать военных ТЦК, что должно увеличить уровень подотчетности в случае конфликтных ситуаций. По мнению нардепов, все это приведет к повышению уровня доверия к ТЦК и СП.

Поиск "уклонистов" может происходить через электронные базы

В то же время адвокат Ярослав Куц в комментарии "Знай.UA"| предупредил о том, что сейчас рассматривается вариант с усилением контроля за гражданами, которые скрываются от прохождения военной службы. В частности, для отслеживания местонахождения "уклонистов" могут использоваться электронные базы — государственные реестры, финансовые данные и другие цифровые инструменты.

Для начала будут сравнивать данные в демографических базах с данными в пенсионном фонде и в налоговой. Благодаря этому военные ТЦК смогут узнать, получает ли гражданин доходы, где работает или имеет ли официальные выплаты.

Также поиск уклонистов может происходить через обращение в банки, ведь украинцы все чаще оставляют "финансовый след", пользуясь онлайн-банкингом. Правда пока эти данные регулируются банковской тайной, которую может не позволить разглашать Национальный банк Украины.

Сейчас, по словам юриста, речь идет лишь о возможных механизмах в отдельных случаях для поиска уклонистов. Однако в случае роста потребности в мобилизации государство может прибегнуть к более жестким инструментам определения местонахождения уклонистов.

Проблема мобилизации в Украине

Ранее нардеп Анна Скороход сообщила, что, по словам рекрутеров, из 100 мужчин, которых находят ТЦК, только 15 попадают на линию фронта.

Министр обороны Михаил Федоров рассказал о закрытой встрече с бойцами 13 подразделений Вооруженных сил Украины, с которыми поговорил об армейской реформе. По словам чиновника, реформа затронет, среди прочего, систему мобилизации и сроки службы.

Федоров анонсировал, что реформа ВСУ будет касаться таких трех направлений: мобилизация, вопрос самовольного оставления части (СЗЧ), подходы к штурмовикам и пехотинцам (в контексте сроков службы и выплат). По его словам, готовы проекты решений, которые изменят ситуацию: о сути этих решений чиновник не рассказал.

Также лидер фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия ответил, что будет с 2 млн уклонистов после реформы мобилизации. По его словам, реформа мобилизации, разработкой которой занимается министр обороны Михаил Федоров, находится на завершающей стадии.