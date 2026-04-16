Из 100 на службу попадают от силы 15: нардеп рассказала о провале мобилизации

В Украине есть серьезная проблема с мобилизацией, ведь из 100 мужчин, которых находят ТЦК, только 15 попадают на линию фронта, заявила нардеп Анна Скороход. По ее словам, на это пожаловались рекрутеры.

Об этом заявила народный депутат группы "Партия "За майбутнє", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анна Скороход на канале "Испанский стыд".

Свой комментарий депутат дала на русском языке. По ее словам, рекрутеры рассказали ей, что людей мобилизуют для выполнения плана.

Однако из 100 человек в воинские части для прохождения реальной службы доезжает примерно 30 человек, утверждает она.

"На первом этапе уйдут те, кто сможет договориться. Далее у меня в СЗЧ сбегут из учебного центра. Далее по дороге из учебного центра в часть. Потом те, кто не будут адаптированы, сбегут из части. В итоге у меня из 100 мобилизованных доедут человек 30", — процитировала она рекрутера.

Відео дня

В то же время дальше отсеивают еще больше людей, ведь не все ВВК выполняются качественно. Из-за этого могут не заметить людей с болезнями сердца и даже психически больных.

"В итоге у меня из 30 останется 15. Итак наш результат мобилизации: из 100 человек — 15. И что я должен делать? Как я должен закрывать потребности?" — цитирует Скороход рекрутера.

Важно отметить, что она не указывала, с рекрутером какого подразделения общалась.

Реформа мобилизации в Украине: что известно

Напомним, что министр обороны Михаил Федоров рассказал о закрытой встрече с бойцами 13 подразделений Вооруженных сил Украины, с которыми поговорил об армейской реформе. По словам чиновника, реформа затронет, среди прочего, систему мобилизации и сроки службы.

Федоров анонсировал, что реформа ВСУ будет касаться таких трех направлений: мобилизация, вопрос самовольного оставления части (СЗЧ), подходы к штурмовикам и пехотинцам (в контексте сроков службы и выплат). По его словам, готовы проекты решений, которые изменят ситуацию: о сути этих решений чиновник не рассказал.

Также лидер фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия ответил, что будет с 2 млн уклонистов после реформы мобилизации. По его словам, реформа мобилизации, разработкой которой занимается министр обороны Михаил Федоров, находится на завершающей стадии.