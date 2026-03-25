Федоров анонсировал изменения мобилизации и службы в ВСУ: что реформируют в первую очередь

Министр обороны Михаил Федоров рассказал о закрытой встрече с бойцами 13 подразделений Вооруженных сил Украины, с которыми поговорил об армейской реформе. По словам чиновника, реформа затронет, среди прочего, систему мобилизации и сроки службы. Какие изменения планирует ввести Минобороны, чтобы улучшить ситуацию для бойцов ВСУ на передовой?

В разговоре участвовали воины из пяти отрезков фронта — Сумского, Харьковского, Донецкого, Донецкого, Запорожского, Херсонского, говорится в заметке Федорова в Telegram-канале. По его словам, вместе с бойцами провели "краштест" [испытания на прочность — ред.] решений, которые планирует ввести Минобороны вместе с другими составляющими Сил обороны.

Федоров анонсировал, что реформа ВСУ будет касаться таких трех направлений: мобилизация, вопрос самовольного оставления части (СЗЧ), подходам к штурмовикам и пехотинцам (в контексте сроков службы и выплат). По его словам, готовы проекты решений, которые изменят ситуацию: о сути этих решений чиновник не рассказал.

Еще одна тема, которую затронули во время закрытой встречи, — это проблемы фронта и вопросы обеспечения. В частности, речь шла о логистике под ударами дронов, недостатке людей на позициях, плохой базовой подготовке, недостатке БпЛА и другого снаряжения.

"Совместно с военными работаем над тем, чтобы масштабировать российские потери и усилить наши фронтовые позиции", — подытожил Федоров.

Реформа ВСУ — проблемы мобилизации и СЗЧ

Отметим, 25 марта появился комментарий народного депутата и члена комитета ВР по нацбезопасности Федора Вениславского, который затронул вопрос несправедливой мобилизации. По словам политика, заметно, что большинство людей мобилизуют из сел, тогда как в крупных городах ситуация несколько иная. Также нардеп признал проблемы с терцентрами комплектования. Вениславский сказал, что уже есть определенные наработки, которые вынесут на обсуждение в апреле 2026 года. Кроме того, появилось объявление от Министерства образования Украины, в котором говорится о новой дисциплине для улучшения базовой военной подготовки (БВВП).

Между тем Вениславский стал свидетелем работы терцентра комплектования, которое занималось розыском и задержанием бойца СЗЧ. По словам чиновника, его обеспокоили балаклавы, которые закрывали лица военных ТЦК. На эту тему также высказалась нардеп Соломия Бобровская, которая вспомнила об усилении ответственности за СЗЧ и о возможности тюрьмы на 8-10 лет.

Напоминаем, в декабре 2025 года главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский высказался о том, как можно решить проблему массового бегства солдат из подразделений.