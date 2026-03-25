"В селах, в отличие от Киева, мобилизовали большинство": нардеп анонсировал изменения в работе ТЦК

Украинское правительство рассматривает возможность сделать процесс мобилизации более справедливым. Первые наработки ожидаются уже в апреле.

Предложения относительно того, как уменьшить конфликты во время мобилизации, а также снять обвинения с ТЦК относительно нарушений ими прав человека, сейчас нарабатывают в Министерстве обороны. Об этом рассказал нардеп от фракции "Слуга народа", председатель подкомитета по государственной безопасности, обороны и оборонных инноваций Федор Вениславский в комментарии Telegraf.

Мобилизация в Украине — какие изменения планируют ввести

Вениславский рассказал, что одним из важных вопросов, которые поднимают при рассмотрении изменений, является вопрос справедливого распределения мобилизационной нагрузки. По его словам, в отдельных населенных пунктах, особенно в селах, мобилизовано было большинство мужчин. Зато в крупных городах, например, в Киеве, мобилизовали немногих.

Відео дня

Он пояснил, что особенно такую разницу чувствуют военные, которые возвращаются с передовой на лечение и якобы видят "две параллельные реальности". Одна из них — связана с войной, другая — с относительно спокойной жизнью в тылу, где участие в защите государства не является массовым.

"Поэтому над этим всем работаем, и мы, и Офис Президента, и Министерство обороны. Я думаю, что будут наработаны какие-то адекватные, справедливые правила мобилизации, которые усовершенствуют, минимизируют конфликты и обеспечат сектор безопасности и обороны всем необходимым", — подчеркнул Вениславский.

Мобилизация в Украине — что известно

Ранее появилась информация, что в Киеве впервые за время полномасштабной войны происходит усиление мобилизационных мероприятий. Однако в Киевском ТЦК опровергли эти слухи, заявив, что никаких изменений в процесс мобилизации в Киеве не будет внесено.

Напомним, народный депутат от партии "Голос" Соломия Бобровская заявила, что необходимо реформировать и перераспределить обязанности в ТЦК: кто должен делать сообщения, кто вручает повестки, кто собирает людей.

Ранее Фокус объяснял, что от время военного положения и всеобщей мобилизации, продолжающих действовать в Украине, военнообязанные мужчины получают повестки, которые имеют некоторые отличия.

Напомним, что журналист Юрий Бутусов заявил, что главные проблемы мобилизации в Украине заключаются не только в "бусификации", но и в том, что система разбита на "несколько безответственных фрагментов".

Напомним, 9 марта "Украинский социологический портал" сообщил, что 85% украинцев отнесли блогеров к "уклонистам".

8 марта "24 Канал" объяснил, что розыск ТЦК имеет срок годности: когда он теряет юридическую силу.