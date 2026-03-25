"У селах, на відміну від Києва, мобілізували більшість": нардеп анонсував зміни в роботі ТЦК

Український уряд розглядає можливість зробити процес мобілізації більш справедливим. Перші напрацювання очікуються вже в квітні.

Пропозиції щодо того, як зменшити конфлікти під час мобілізації, а також зняти обвинувачення з ТЦК щодо порушень ними прав людини, наразі напрацьовують у Міністерстві оборони. Про це розповів нардеп від фракції "Слуга народу", голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Федір Веніславський у коментарі Telegraf.

Мобілізація в Україні — які зміни планують запровадити

Веніславський розповів, що одним з важливих питань, які піднімають під час розгляду змін, є питання справедливого розподілу мобілізаційного навантаження. За його словами, в окремих населених пунктах, особливо в селах, мобілізовано було більшість чоловіків. Натомість у великих містах, наприклад, у Києві, мобілізували небагатьох.

Він пояснив, що особливо таку різницю відчувають військові, які повертаються з передової на лікування та нібито бачать "дві паралельні реальності". Одна з них — пов'язана з війною, інша — з відносно спокійним життям у тилу, де участь у захисті держави не є масовою.

"Тому над цим всім працюємо, і ми, і Офіс Президента, і Міністерство оборони. Я думаю, що будуть напрацьовані якісь адекватні, справедливі правила мобілізації, які удосконалять, мінімізують конфлікти і забезпечать сектор безпеки і оборони всім необхідним", — наголосив Веніславський.

Мобілізація в Україні — що відомо

Раніше з'явилася інформація, що у Києві вперше за час повномасштабної війни відбувається посилення мобілізаційних заходів. Однак у Київському ТЦК спростували ці чутки, заявивши, що жодних змін у процес мобілізації в Києві не буде внесено.

Нагадаємо, народна депутатка від партії "Голос" Соломія Бобровська заявила, що необхідно реформувати і перерозподілити обов'язки в ТЦК: хто має робити повідомлення, хто вручає повістки, хто збирає людей.

Раніше Фокус пояснював, що від час воєнного стану та загальної мобілізації, що продовжують діяти в Україні, військовозобов'язані чоловіки отримують повістки, які мають деякі відмінності.

Нагадаємо, що журналіст Юрій Бутусов заявив, що головні проблеми мобілізації в Україні полягають не лише у "бусифікації", а й у тому, що система розбита на "кілька безвідповідальних фрагментів".

Нагадаємо, 9 березня "Український соціологічний портал" повідомив, що 85% українців віднесли блогерів до "ухилянтів".

8 березня "24 Канал" пояснив, що розшук ТЦК має термін придатності: коли він втрачає юридичну силу.