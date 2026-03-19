Мобілізація у Києві: в ТЦК відповіли, чи посилюють заходи в столиці

У Київському міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували інформацію щодо посилення мобілізаційних заходів у столиці, яка раніше з'явилася в мережі.

Там наголосили, що жодних змін у процес мобілізації в Києві не буде внесено. Про це пресслужба Київського міського ТЦК та СП повідомила у коментарі "24 каналу".

Яка інформація з'явилася у мережі

Вранці 19 березня Telegram-канал "Ukraine Context" повідомив, що у Києві вперше за час повномасштабної війни відбувається мобілізаційних заходів.

"І це виглядає логічно, адже ще донедавна столиця України суттєво вирізнялася в цьому питанні з-поміж інших регіонів", — зазначили там

У ТЦК спростовують інформацію про посилення мобілізації

Натомість у ТЦК Києва заявили, що жодні зміни наразі не плануються.

"Мобілізаційні заходи діють стабільно, у нас вони не можуть ані посилюватися, ані зменшуватися. У зв'язку з тим, що в Україні йде війна, вони продовжуються, як і було раніше. Ніяких змін до законодавства, ніяких змін до нормативно-правових актів щодо мобілізаційних заходів не було", — пояснили там.

