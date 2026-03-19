Мобилизация в Киеве: в ТЦК ответили, усиливают ли меры в столице

В Киевском городском территориальном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали информацию об усилении мобилизационных мероприятий в столице, которая ранее появилась в сети.

Там отметили, что никаких изменений в процесс мобилизации в Киеве не будет внесено. Об этом пресс-служба Киевского городского ТЦК и СП сообщила в комментарии "24 каналу".

Какая информация появилась в сети

Утром 19 марта Telegram-канал "Ukraine Context" сообщил, что в Киеве впервые за время полномасштабной войны происходит мобилизационных мероприятий.

"И это выглядит логично, ведь еще недавно столица Украины существенно отличалась в этом вопросе от других регионов", — отметили там

В ТЦК опровергают информацию об усилении мобилизации

Зато в ТЦК Киева заявили, что никакие изменения пока не планируются.

"Мобилизационные мероприятия действуют стабильно, у нас они не могут ни усиливаться, ни уменьшаться. В связи с тем, что в Украине идет война, они продолжаются, как и было раньше. Никаких изменений в законодательство, никаких изменений в нормативно-правовые акты по мобилизационным мероприятиям не было", — пояснили там.

