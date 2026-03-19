"Не будет больше насильственных методов": нардеп объяснила, что нужно изменить в работе ТЦК

Противостояние военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки и гражданских не сбавляет обороты, а в сети то и дело появляются кадры с принудительной мобилизацией.

Один из последних фактов — блокировка автомобиля группы оповещения ТЦК на Волыни и серьезный конфликт между военными и местными жителями. Несмотря на то, что за подобные действия существует уголовная ответственность, подобных случаев становится не меньше, а больше, констатирует народный депутат от партии "Голос" Соломия Бобровская в беседе с "Телеграфом".

"Следует снимать вопросы агрессии и решать вопросы справедливости и правильного подхода. Когда людей затягивают руками-ногами… Мы договорились с ТЦК, что не будет больше насильственных методов мобилизации. Почему это продолжается? Агрессия порождает агрессию — вот и вся история. Люди не доверяют, не понимают, почему в селах выгребли всех мужчин, а где-то нет; почему в спортзалах есть "накаченные чуваки", а простых людей (или не простых) воруют с улиц. Поэтому я считаю, что должна быть реформа ТЦК", — считает она.

По ее словам, необходимо реформировать и перераспределить обязанности в ТЦК: кто должен делать уведомления, кто вручает повестки, кто собирает людей.

"Может быть, это должна делать Нацполиция со своими возможностями. Но опять же не насильственными методами. В Украине эти истории не работают — это возмущает и отталкивает", — подчеркивает нардеп.

В свою очередь ранее глава Национальной полиции Иван Выговский прямо заявлял, что работа с ТЦК негативно влияет на имидж правоохранителей.

13 марта появилась информация о том, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает прямо запретить представителям ТЦК силой доставлять граждан в территориальные центры комплектования. Документ предусматривает, что вызов в ТЦК должен осуществляться только через вручение повестки или ее направление заказным письмом.

Военный юрист Тарас Боровский считает, что с принятием этого закона не особо что изменится:

"Потому что и так, если ты не пришел по повестке, ТЦК составляет на тебя соответствующий материал, рассматривает его и выносит постановление. Правда, ТЦК до этого не были ограничены 14-дневным термином. Новизна в том, что (Гривко — прим. ред) он предлагает, чтобы людей не забирали с улицы сегодня, а давали повестку и обязательство через 2-3 дня явиться в ТЦК".

Он указывает на тот момент, что ответственность за неявку по повестке существует и сейчас, а человека, который не пришел по повестке, будут забирать уже не из улицы, а из дома. То есть законопроект фактически уточняет процедурные моменты.

