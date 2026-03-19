"Не буде більше насильницьких методів": нардепка пояснила, що потрібно змінити в роботі ТЦК

Протистояння військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і цивільних не збавляє обертів, а в мережі раз у раз з'являються кадри з примусовою мобілізацією.

Один з останніх фактів — блокування автомобіля групи оповіщення ТЦК на Волині та серйозний конфлікт між військовими та місцевими жителями. Незважаючи на те, що за подібні дії існує кримінальна відповідальність, таких випадків стає не менше, а більше, констатує народна депутатка від партії "Голос" Соломія Бобровська в бесіді з "Телеграфом".

"Слід знімати питання агресії і вирішувати питання справедливості та правильного підходу. Коли людей затягують руками-ногами... Ми домовилися з ТЦК, що не буде більше насильницьких методів мобілізації. Чому це триває? Агресія породжує агресію — ось і вся історія. Люди не довіряють, не розуміють, чому в селах вигребли всіх чоловіків, а десь ні; чому в спортзалах є "накачані чуваки", а простих людей (чи не простих) крадуть із вулиць. Тому я вважаю, що має бути реформа ТЦК", — вважає вона.

За її словами, необхідно реформувати і перерозподілити обов'язки в ТЦК: хто має робити повідомлення, хто вручає повістки, хто збирає людей.

"Можливо, це має робити Нацполіція зі своїми можливостями. Але знову ж таки не насильницькими методами. В Україні ці історії не працюють — це обурює і відштовхує", — підкреслює нардеп.

Своєю чергою, раніше глава Національної поліції Іван Виговський прямо заявляв, що робота з ТЦК негативно впливає на імідж правоохоронців.

13 березня з'явилася інформація про те, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який пропонує прямо заборонити представникам ТЦК силоміць доставляти громадян до територіальних центрів комплектування. Документ передбачає, що виклик до ТЦК має здійснюватися лише через вручення повістки або її направлення рекомендованим листом.

Військовий юрист Тарас Боровський вважає, що з ухваленням цього закону не особливо що зміниться:

"Тому що і так, якщо ти не прийшов за повісткою, ТЦК складає на тебе відповідний матеріал, розглядає його і виносить постанову. Щоправда, ТЦК до цього не були обмежені 14-денним терміном. Новизна в тому, що (Гривко — прим. ред) він пропонує, щоб людей не забирали з вулиці сьогодні, а давали повістку і зобов'язання за 2-3 дні з'явитися в ТЦК".

Він вказує на той момент, що відповідальність за неявку за повісткою існує і зараз, а людину, яка не прийшла за повісткою, забиратимуть уже не з вулиці, а з дому. Тобто законопроєкт фактично уточнює процедурні моменти.

