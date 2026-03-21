От 8 до 10 лет: за СОЧ наказывают больше, чем за убийство или терроризм, — нардеп Бобровская

Верховная Рада Украины приняла закон, которым сделала наказание за самовольное оставление части (СОЧ) жестче терроризма или убийства.

Ответственность за СОЧ теперь составляет от 8 до 10 лет лишения свободы, рассказала в интервью "Телеграфу" народный депутат Соломия Бобровская.

"Хочу напомнить, что, к сожалению, парламент принял закон о более жестком подходе и усилении криминализации за СОЧ. Мы подняли срок наказания с 8 до 10 лет. Мы фактически посадили их на больший срок, чем убийц или террористов", — сказала Бобровская.

Она подчеркнула, что в этом процессе должна быть логика, в частности дифференциаация и разбивка на то, кто и почему пошел в СОЧ, в каком состоянии, какой год этот человек служит в армии.

"Министерство обороны сейчас взялось за эти данные и прорабатывает их: кто не на учете, почему не на учете, сколько людей "в тени", почему люди не приходят на обновление данных. Сколько проблем с СОЧ связаны с переводами между подразделениями, коррелируют ли они? А они коррелируют. Какие бригады имеют более эффективную боевую готовность, какие потери людей? И из этого нужно уже потом выводить наказание, а не просто наказывать всех подряд и думать, что это решит вопрос. Не решит!", — подчеркнула Бобровская.

Отметим, что по ч. 5 ст. 407 УКУ СОЧ во время военного положения наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет, однако при первом СВЧ возможно возвращение на службу без заключения на добровольной основе.

В то же время за умышленное убийство предусмотрено от 7 до 15 лет лишения свободы, а за террористический акт — от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, 16 марта в Запорожье полиция открыла огонь по военнослужащим в СОЧ.

