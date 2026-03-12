Без водительских прав и банковских счетов: в Раде предлагают новые ограничения за СЗЧ и уклонение

В Верховной Раде могут ввести ограничения для военнослужащих, самовольно оставивших часть, а также для граждан, уклоняющихся от мобилизации или не выполняющих требования воинского учета. В частности, для таких лиц рассматривают возможность применения финансовых и административных санкций, подобных тем, что действуют в отношении должников по уплате алиментов.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Батькивщина", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко в интервью изданию "Телеграф".

По словам парламентария, в профильном комитете сейчас обсуждают несколько законодательных инициатив, которые должны усилить ответственность за самовольное оставление воинской части (СВЧ) и нарушение мобилизационных правил. Среди предложенных подходов — применение к таким лицам механизмов, которые уже используются в отношении граждан, уклоняющихся от уплаты алиментов.

В случае принятия соответствующих решений для военных в СЗЧ могут ввести ограничения в финансовой и административной сферах. Речь идет о возможных трудностях с банковскими операциями, запрет на получение кредитов, ограничения в проведении нотариальных действий и доступе к административным услугам. Также могут действовать ограничения на управление транспортными средствами и другие правовые санкции.

Відео дня

"Если СЗЧешники будут "присоединены" к алиментщикам — это тоже одна из причин не идти в СЗЧ, потому что у тебя возникают обязательства, уголовная ответственность и определенные ограничения. Ты не можешь как нормальный человек жить: использовать машину, водительские права", — пояснил нардеп.

Как пояснил Ивченко, пока эти инициативы существуют только в виде проектов и еще не внесены на рассмотрение парламента. По его словам, формально зарегистрировать такие законопроекты должны органы исполнительной власти — в частности Министерство обороны или Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Только после этого станет понятно, когда именно их могут рассмотреть в сессионном зале.

Также депутат отметил, что ограничения могут распространяться не только на военных, которые оставили службу без разрешения, но и на граждан, уклоняющихся от выполнения мобилизационных требований. Это касается тех, кто не обновил свои военно-учетные данные, не реагирует на вызовы в территориальные центры комплектования или не зарегистрировался в приложении Резерв+.

Не только наказание: что может помочь уменьшить СЗЧ

В то же время Ивченко отметил, что вопрос мобилизации нельзя решить только за счет наказаний. По его мнению, нужна комплексная система, которая будет сочетать санкции за нарушения с активной работой над повышением мотивации к службе.

В частности, он обратил внимание на проблему самовольного оставления частей, которая, по его словам, часто связана с психологическим давлением и страхом среди новобранцев. Поэтому важно усилить коммуникацию в армии и объяснять военным, что перед попаданием на фронт они проходят полноценную подготовку в учебных центрах, которая длится не менее 50 дней.

Отдельно депутат подчеркнул необходимость более активного развития системы рекрутинга. Сейчас, по его словам, она обеспечивает лишь около 8-10% пополнения рядов войска. В то же время государство должно расширять программы добровольного поступления на службу, предлагая финансовые стимулы и понятные условия контракта.

Среди возможных мотивационных механизмов рассматривают дополнительные выплаты для контрактников. Например, военнослужащим могут предлагать значительные бонусы за год службы или большие единовременные выплаты в случае заключения долгосрочных контрактов.

Также Ивченко упомянул о возможности привлечения в армию иностранных профессиональных военных. По его словам, в мире существуют организованные группы опытных бойцов и частные военные компании, которые принимали участие в различных конфликтах и могли бы усилить украинские подразделения. Однако из-за масштаба боевых действий и значительной протяженности линии фронта потребность в военнослужащих остается очень большой, тогда как количество таких профессиональных специалистов в мире ограничено.

В то же время депутат считает, что даже привлечение примерно 10 тысяч опытных иностранных бойцов могло бы существенно усилить украинские силы, особенно в штурмовых подразделениях.

По его убеждению, эффективная мобилизационная политика должна включать сразу несколько элементов: усиление ответственности за уклонение от службы, расширение рекрутинга, финансовую мотивацию для контрактников, а также привлечение международного ресурса.

"Все эти факторы, если они будут комплексно работать, уменьшат СЗЧ, рекрутинг увеличится, международная наша история увеличится и ротация тех, кто уже мобилизован. Эта система таким образом может двигаться. Невозможно "бить" только по чему-то одному: закрутить гайки СЗЧешникам и уклонистам и не работать с рекрутингом, мотивационной частью", — добавил он.

Напомним, командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий "Перун" Филатов рассказывал, что на сегодня среднестатистический штурмовик часто является человеком, который ранее пытался избежать военной службы.

Также Фокус писал, что, по мнению советника министра обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова, ВСУ нужно поощрять больше иностранцев, если человеческие ресурсы страны ограничены. В частности, Украине нужны эффективные пункты вербовки заграницей.