"Сегодня среднестатистический штурмовик — уклонист": командир объяснил, как фронт меняет людей

Командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий "Перун" Филатов заявил, что типичный боец штурмового подразделения в последние годы часто является человеком, который ранее пытался избежать военной службы. В то же время после попадания на фронт и прохождения подготовки многие из них в корне меняют свои взгляды и становятся эффективными военными, а иногда и будущими командирами.

Как он рассказал в интервью изданию "Радио Свобода", портрет среднестатистического штурмовика сегодня существенно отличается от представлений о добровольцах, которые с первых дней войны сознательно стремились защищать государство с оружием в руках. Он отметил, что значительная часть людей, которые сейчас служат в штурмовых подразделениях, ранее пытались избежать мобилизации или искали способы не брать на себя воинский долг.

"Среднестатистический портрет штурмовика за последние пару лет, если мы берем, — это человек, который не то что не горел защищать свою страну, он скорее искал вариант, как избежать этой ответственности, от такой обязанности. Он скрывался, он находил в своих мыслях оправдание своим действиям. То есть это уклонист", — пояснил военный.

По его словам, многие из них в свое время скрывались или пытались оправдать нежелание идти в армию различными аргументами. Именно поэтому, образ современного штурмовика нередко формируется из людей, которые еще недавно пытались дистанцироваться от службы.

Однако ситуация меняется после того, как человек попадает в боевое подразделение. В частности. Филатов отметил, что после прохождения базовой подготовки и периода адаптации большинство военных переживают серьезную внутреннюю трансформацию. При этом ключевую роль играет не столько патриотический импульс, сколько осознание необходимости выполнять поставленные задачи и действовать так, чтобы выжить на поле боя.

Также он добавил, что постепенно бойцы начинают лучше понимать реалии фронта, овладевают правилами поведения во время боевых действий и учатся работать в команде. Важную роль в этом играет взаимодействие с опытными командирами, которые уже прошли через боевые испытания. Кроме того. Филатов отметил, что часть нынешних командиров рот в свое время также принадлежала к тем, кто пытался избежать службы.

"То есть он уже становится осведомлен, он становится человеком, который понимает, как вести себя на поле боя, что ему надо выполнять для того, чтобы достичь результата, прежде всего — выжить. Он коммуницирует с командирами, которые прошли этот путь. На сегодня часть командиров рот — это тоже прошлые уклонисты. И из этой массы людей, которые еще вчера были уклонистами, около 10% — это будущие лидеры, будущие командиры. Их мировоззрение, восприятие, психоэмоциональное состояние настолько трансформируется, что они сами себя не узнают уже через полгода", — рассказал он журналисту.

Отдельно Филатов коснулся проблемы самовольного оставления воинских частей. Он отметил, что универсального способа решения этой проблемы не существует, ведь каждая ситуация имеет собственные причины. Часто речь идет о физическом и психологическом истощении бойцов, которые длительное время находятся в пехотных боях.

По его словам, в условиях современной войны даже один боевой выход может стать серьезным испытанием для солдата. Первоначальный план операции нередко меняется: подразделение может не получить своевременную замену или вынуждено дольше удерживать позицию, чем предполагалось. В таких случаях бойцы остаются под постоянной угрозой обстрелов и атак, что создает колоссальную нагрузку.

Филатов отметил, что иногда военные могут находиться в подобных условиях неделями или даже около месяца. По его словам, такой период на передовой может стоить человеку лет здоровья из-за чрезвычайных физических и психологических нагрузок.

Напоминаем, что розыск в ТЦК имеет ограниченный срок действия и со временем теряет юридическую силу. По истечении этого срока военнообязанных не исключают автоматически с учета, и иногда нужно самостоятельно обращаться в ТЦК для отмены розыска. По словам юристов, розыск становится незаконным после года со дня нарушения, и его можно обжаловать в судебном порядке.

Ранее заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса сообщал, что в Украине готовят новые прозрачные условия для контрактной службы военных. Планируется установить четкие сроки контрактов с определенными правами и гарантиями после их завершения, в частности предусматривают контракты до пяти лет с возможностью однолетней отсрочки после службы.