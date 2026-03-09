"Сьогодні середньостатистичний штурмовик — ухилянт": командир пояснив, як фронт змінює людей

Командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро "Перун" Філатов заявив, що типовий боєць штурмового підрозділу упродовж останніх років часто є людиною, яка раніше намагалася уникнути військової служби. Водночас після потрапляння на фронт і проходження підготовки багато з них докорінно змінюють свої погляди та стають ефективними військовими, а іноді й майбутніми командирами.

Як він розповів в інтерв’ю виданню "Радіо Свобода", портрет середньостатистичного штурмовика сьогодні суттєво відрізняється від уявлень про добровольців, які з перших днів війни свідомо прагнули захищати державу зі зброєю в руках. Він зазначив, що значна частина людей, які нині служать у штурмових підрозділах, раніше намагалися уникнути мобілізації або шукали способи не брати на себе військовий обов’язок.

"Середньостатистичний портрет штурмовика за останні пару років, якщо ми беремо, — це людина, яка не те що не горіла захищати свою країну, вона радше шукала варіанта, як уникнути цієї відповідальності, від такого обов’язку. Вона переховувалась, вона знаходила у своїх думках виправдання своїм діям. Тобто це ухилянт", — пояснив військовий.

Відео дня

За його словами, багато з них свого часу переховувалися або намагалися виправдати небажання йти до війська різними аргументами. Саме тому, образ сучасного штурмовика нерідко формується з людей, які ще нещодавно намагалися дистанціюватися від служби.

Однак ситуація змінюється після того, як людина потрапляє до бойового підрозділу. Зокрема. Філатов наголосив, що після проходження базової підготовки та періоду адаптації більшість військових переживають серйозну внутрішню трансформацію. При цьому ключову роль відіграє не стільки патріотичний імпульс, скільки усвідомлення необхідності виконувати поставлені завдання та діяти так, щоб вижити на полі бою.

Також він додав, що поступово бійці починають краще розуміти реалії фронту, опановують правила поведінки під час бойових дій і вчаться працювати в команді. Важливу роль у цьому відіграє взаємодія з досвідченими командирами, які вже пройшли через бойові випробування. Крім того. Філатов зауважив, що частина нинішніх командирів рот свого часу також належала до тих, хто намагався уникнути служби.

"Тобто він уже стає обізнаний, він стає людиною, яка розуміє, як поводитися на полі бою, що йому треба виконувати для того, щоб досягти результату, перш за все — вижити. Він комунікує з командирами, які пройшли цей шлях. На сьогодні частина командирів рот — це теж минулі ухилянти. І з цієї маси людей, які ще вчора були ухилянтами, близько 10% — це майбутні лідери, майбутні командири. Їхній світогляд, сприйняття, психоемоційний стан настільки трансформується, що вони самі себе не впізнають уже за пів року", — розповів він журналісту.

Окремо Філатов торкнувся проблеми самовільного залишення військових частин. Він зазначив, що універсального способу вирішення цієї проблеми не існує, адже кожна ситуація має власні причини. Часто йдеться про фізичне та психологічне виснаження бійців, які тривалий час перебувають у піхотних боях.

За його словами, в умовах сучасної війни навіть один бойовий вихід може стати серйозним випробуванням для солдата. Первинний план операції нерідко змінюється: підрозділ може не отримати своєчасну заміну або змушений довше утримувати позицію, ніж передбачалося. У таких випадках бійці залишаються під постійною загрозою обстрілів і атак, що створює колосальне навантаження.

Філатов зазначив, що інколи військові можуть перебувати в подібних умовах тижнями або навіть близько місяця. За його словами, такий період на передовій може коштувати людині років здоров’я через надзвичайні фізичні та психологічні навантаження.

Нагадуємо, що розшук у ТЦК має обмежений термін дії і з часом втрачає юридичну силу. Після закінчення цього строку військовозобов’язаних не виключають автоматично з обліку, і іноді потрібно самостійно звертатися до ТЦК для скасування розшуку. За словами юристів, розшук стає незаконним після року з дня порушення, і його можна оскаржити у судовому порядку.

Раніше заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса повідомляв, що в Україні готують нові прозорі умови для контрактної служби військових. Планується встановити чіткі строки контрактів із визначеними правами та гарантіями після їх завершення, зокрема передбачають контракти до п’яти років із можливістю однорічної відстрочки після служби.