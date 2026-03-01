Для військових готують чіткі умови служби та відстрочку після контракту — Паліса

В Україні готують нові чіткі умови контрактної служби для військових із визначеними термінами та гарантіями після її завершення. Зокрема, розглядається можливість контрактів до п’яти років із правом на однорічну відстрочку після служби.

Уряд планує запровадити зрозумілі та уніфіковані умови проходження військової служби за контрактом, зокрема передбачити відстрочку після його завершення. Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

За його словами, наразі опрацьовується нова модель контрактної служби, яка має встановити чіткі терміни та гарантії для військовослужбовців.

Зокрема, міністр оборони Михайло Федоров працює над варіантом контрактів терміном до п’яти років із можливістю отримати однорічну відстрочку після завершення служби.

В Офісі президента зазначають, що остаточний текст законопроєкту ще доопрацьовується, а представити його планують найближчим часом.

Нагадаємо, добровольці 60+ отримали право укладати контракт. Водночас у Міноборони наголосили, що мобілізація чоловіків віком від 60 років не відбувається. Усі контракти можуть бути укладені на добровільній основі. При цьому для того, щоб контракт міг бути укладений, добровольці повинні отримати позитивний висновок військово-лікарської комісії.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який передбачає відстрочку на рік для чоловіків, які пройшли службу за "Контрактом 18-24". Раніше парламент провалив цей законопроєкт, однак потім цю ініціативу закликав підтримати міністр оборони Михайло Федоров.