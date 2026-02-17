Служба на одній посаді та військові 60+: у Міноборони розповіли про зміни до контрактів

10 лютого 2026 року Володимир Зеленський підписав Указ №108/2026, яким вносяться комплексні зміни до положення про проходження військової служби у ЗСУ. Зміни стосуються військовослужбовців, старших за 60 років, порядку надання чергових військових звань, а також правил служби для контрактників на обраній посаді.

У Міністерстві оборони пояснили деталі змін, які були запроваджені указом Володимира Зеленського.

Добровольці 60+ отримали право укладати контракт

Відповідно до указу Володимира Зеленського, добровольці віком від 60 років матимуть право укласти контракт на проходження військової служби. Такий контракт триватиме 1 рік.

Водночас у Міноборони наголосили, що мобілізація чоловіків віком від 60 років не відбувається. Усі контракти можуть бути укладені на добровільній основі. При цьому для того, щоб контракт міг бути укладений, добровольці повинні отримати позитивний висновок військово-лікарської комісії.

Щоб підписати контракт добровольці повинні подати звернення та листи від командирів до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Натомість, якщо доброволець підписує контракт у якості офіцеру, то лист командира на укладання контракту може бути наданий лише після погодження Генштабом ЗСУ.

Отримання чергового звання у скорочені строки

Указом президента також спрощується порядок надання чергового воїнського звання у скорочені строки. Водночас, це доступно лише до певних категорій:

Якщо військовий служить у бойовій частині, яка бере участь у воєнних діях (перелік таких частин визначає Генеральний штаб Збройних Сил України);

Якщо військовий служить у військовій частині, яка не належить до бойового складу, і не менше трьох місяців виконував або виконує бойові (спеціальні) завдання у бойових частинах, задіяних до ведення воєнних дій;

Якщо військовий під час дії воєнного стану виконував бойові (спеціальні) завдання у бойових частинах, задіяних до ведення воєнних дій, та був визнаний військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я або придатними до військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони, за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни і в подальшому переведений до інших військових частин, або повернутий із відрядження до своїх військової частини.

Також указ роз'яснив порядок присвоєння чергового військового звання у скорочені строки під час воєнного стану.

Так, для молодшого та старшого сержантського складу (молодший сержант, сержант, старшина 2-ї статті, старшина 1-ї статті), а також молодшого офіцерського складу (молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капітан) такі звання можуть бути присвоєні через рік. Водночас для вищого сержантського (майстер-сержант, старший майстер-сержант, головний майстер-сержант), а також старшого офіцерського складу (майор, підполковник, полковник) такий термін складає два роки.

Водночас для не бойових частин триватимуть довші строки вислуги років у званні.

Служба на обраній посаді за контрактом

Ще одна важлива зміна стосується порядку, відповідно до якого військові проходитимуть службу за контрактом на обраній посаді щонайменше шість місяців.

Натомість призначення на інші посади, зокрема до інших військових частин, можливе тільки за власним бажанням військового або через шість місяців після заміщення такої посади.

Нагадаємо, у січні Верховна Рада провалила голосування за запровадження відстрочки для тих, хто пройшов службу за "Контратом 18-24". Нардеп фракції "Голос" Роман Костенко пояснив, що після завершення контракту юнаки автоматично стають військовозобов'язаними, тобто можуть отримати повістку у будь-який момент.

10 лютого Михайло Федоров повідомив про оновлений законопроєкт, у якому ідеться про відстрочку за "Контракт 18-24". До законопроєкту було внесено низку змін.

Тож вже 11 лютого Рада підтримала запровадження відстрочки на рік для чоловіків, які пройшли службу за "Контрактом 18-24".