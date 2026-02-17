Служба на одной должности и военные 60+: в Минобороны рассказали об изменениях в контрактах

10 февраля 2026 года Владимир Зеленский подписал Указ №108/2026, которым вносятся комплексные изменения в положение о прохождении военной службы в ВСУ. Изменения касаются военнослужащих старше 60 лет, порядка предоставления очередных воинских званий, а также правил службы для контрактников на избранной должности.

В Министерстве обороны объяснили детали изменений, которые были введены указом Владимира Зеленского.

Добровольцы 60+ получили право заключать контракт

Согласно указу Владимира Зеленского, добровольцы в возрасте от 60 лет будут иметь право заключить контракт на прохождение военной службы. Такой контракт будет длиться 1 год.

В то же время в Минобороны отметили, что мобилизация мужчин в возрасте от 60 лет не происходит. Все контракты могут быть заключены на добровольной основе. При этом для того, чтобы контракт мог быть заключен, добровольцы должны получить положительное заключение военно-врачебной комиссии.

Чтобы подписать контракт добровольцы должны подать обращение и письма от командиров в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Зато, если доброволец подписывает контракт в качестве офицера, то письмо командира на заключение контракта может быть предоставлено только после согласования Генштабом ВСУ.

Получение очередного звания в сокращенные сроки

Указом президента также упрощается порядок предоставления очередного воинского звания в сокращенные сроки. В то же время, это доступно только для определенных категорий:

Если военный служит в боевой части, участвующей в военных действиях (перечень таких частей определяет Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины);

Если военный служит в воинской части, которая не относится к боевому составу, и не менее трех месяцев выполнял или выполняет боевые (специальные) задачи в боевых частях, задействованных к ведению военных действий;

Если военный во время действия военного положения выполнял боевые (специальные) задачи в боевых частях, задействованных в ведении военных действий, и был признан военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе по состоянию здоровья или пригодными к военной службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны, по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных при защите Отечества и в дальнейшем переведен в другие воинские части, или возвращен из командировки в свои воинские части.

Также указ разъяснил порядок присвоения очередного воинского звания в сокращенные сроки во время военного положения.

Так, для младшего и старшего сержантского состава (младший сержант, сержант, старшина 2-й статьи, старшина 1-й статьи), а также младшего офицерского состава (младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан) такие звания могут быть присвоены через год. В то же время для высшего сержантского (мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант), а также старшего офицерского состава (майор, подполковник, полковник) такой срок составляет два года.

В то же время для не боевых частей будут продолжаться более длинные сроки выслуги лет в звании.

Служба на избранной должности по контракту

Еще одно важное изменение касается порядка, согласно которому военные будут проходить службу по контракту на выбранной должности не менее шести месяцев.

Зато назначение на другие должности, в частности в другие воинские части, возможно только по собственному желанию военного или через шесть месяцев после замещения такой должности.

Напомним, в январе Верховная Рада провалила голосование за введение отсрочки для тех, кто прошел службу по "Контрату 18-24". Нардеп фракции "Голос" Роман Костенко объяснил, что после завершения контракта юноши автоматически становятся военнообязанными, то есть могут получить повестку в любой момент.

10 февраля Михаил Федоров сообщил об обновленном законопроекте, в котором говорится об отсрочке за "Контракт 18-24". В законопроект был внесен ряд изменений.

Поэтому уже 11 февраля Рада поддержала введение отсрочки на год для мужчин, которые прошли службу по "Контракту 18-24".