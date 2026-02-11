Рада підтримала річну відстрочку від мобілізації для деяких українців: що відомо

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який передбачає відстрочку на рік для чоловіків, які пройшли службу за "Контрактом 18-24". Раніше парламент провалив цей законопроєкт, однак потім цю ініціативу закликав підтримати міністр оборони Михайло Федоров.

У першому читанні законопроєкт було проголосовано 4 листопада 2025 року. Про це йдеться на сайті Ради.

У пояснювальній записці йдеться про те, що цей законопроєкт потрібен, аби після звільнення з військової служби такі громадяни втрачають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації до досягнення ними 25-річного віку та можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації наступного ж дня після взяття їх на військовий облік військовозобов’язаного або резервіста.

Контракт 18-24 — що відомо

У січні 2025 року в Україні стартував проєкт "Контракт 18-24", спрямований на залучення до лав ЗСУ молодих українців віком від 18 до 24 років. За умовами програми, контракти — добровільні, і укладаються на один рік.

Відео дня

У ньому також обіцяли, що коли закінчиться контракт, військовослужбовець зможе звільнитись або укласти новий. "При цьому громадяни, які відслужили за однорічним контрактом, не можуть бути призвані до війська по мобілізації впродовж 12 місяців", — обіцяли в Міноборони.

Вже у вересні стало відомо, що українська влада міркує над модернізацією програми "Контракт 18-24" і розширити її на військовослужбовців цієї ж вікової категорії, які стали добровольцями до нових умов. Крім того, можливі зміни для бійців старшого віку та бійців з піхотних підрозділів.

У січні Верховна Рада провалила голосування за запровадження відстрочки для тих, хто пройшов службу за "Контратом 18-24". Нардеп фракції "Голос" Роман Костенко пояснив, що після завершення контракту юнаки автоматично стають військовозобов'язаними, тобто можуть отримати повістку у будь-який момент.

10 лютого Михайло Федоров повідомив про оновлений законопроєкт, у якому ідеться про відстрочку за "Контракт 18-24". До законопроєкту було внесено низку змін.