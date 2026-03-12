Без водійських прав і банківських рахунків: у Раді пропонують нові обмеження за СЗЧ та ухилення

У Верховній Раді можуть запровадити обмеження для військовослужбовців, які самовільно залишили частину, а також для громадян, що ухиляються від мобілізації або не виконують вимоги військового обліку. Зокрема, для таких осіб розглядають можливість застосування фінансових і адміністративних санкцій, подібних до тих, що діють щодо боржників зі сплати аліментів.

Про це заявив народний депутат від фракції "Батьківщина", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко в інтерв’ю виданню "Телеграф".

За словами парламентаря, у профільному комітеті наразі обговорюють кілька законодавчих ініціатив, які мають посилити відповідальність за самовільне залишення військової частини (СЗЧ) та порушення мобілізаційних правил. Серед запропонованих підходів — застосування до таких осіб механізмів, які вже використовуються щодо громадян, що ухиляються від сплати аліментів.

У разі ухвалення відповідних рішень для військових у СЗЧ можуть запровадити обмеження у фінансовій та адміністративній сферах. Йдеться про можливі труднощі з банківськими операціями, заборону на отримання кредитів, обмеження у проведенні нотаріальних дій та доступі до адміністративних послуг. Також можуть діяти обмеження на керування транспортними засобами та інші правові санкції.

Відео дня

"Якщо СЗЧешники будуть "приєднані" до аліментників – це теж одна із причин не йти в СЗЧ, тому що у тебе виникають зобов'язання, кримінальна відповідальність і певні обмеження. Ти не можеш як нормальна людина жити: використовувати машину, водійські права", — пояснив нардеп.

Як пояснив Івченко, наразі ці ініціативи існують лише у вигляді проєктів і ще не внесені на розгляд парламенту. За його словами, формально зареєструвати такі законопроєкти мають органи виконавчої влади — зокрема Міністерство оборони або Генеральний штаб Збройних сил України. Лише після цього стане зрозуміло, коли саме їх можуть розглянути у сесійній залі.

Також депутат зазначив, що обмеження можуть поширюватися не лише на військових, які залишили службу без дозволу, а й на громадян, що ухиляються від виконання мобілізаційних вимог. Це стосується тих, хто не оновив свої військово-облікові дані, не реагує на виклики до територіальних центрів комплектування або не зареєструвався у застосунку Резерв+.

Не лише покарання: що може допомогти зменшити СЗЧ

Водночас Івченко наголосив, що питання мобілізації не можна вирішити лише за рахунок покарань. На його думку, потрібна комплексна система, яка поєднуватиме санкції за порушення з активною роботою над підвищенням мотивації до служби.

Зокрема, він звернув увагу на проблему самовільного залишення частин, яка, за його словами, часто пов’язана з психологічним тиском та страхом серед новобранців. Тому важливо посилити комунікацію в армії та пояснювати військовим, що перед потраплянням на фронт вони проходять повноцінну підготовку у навчальних центрах, яка триває щонайменше 50 днів.

Окремо депутат підкреслив необхідність активнішого розвитку системи рекрутингу. Наразі, за його словами, вона забезпечує лише близько 8–10% поповнення лав війська. Водночас держава повинна розширювати програми добровільного вступу на службу, пропонуючи фінансові стимули та зрозумілі умови контракту.

Серед можливих мотиваційних механізмів розглядають додаткові виплати для контрактників. Наприклад, військовослужбовцям можуть пропонувати значні бонуси за рік служби або великі одноразові виплати у разі укладення довгострокових контрактів.

Також Івченко згадав про можливість залучення до війська іноземних професійних військових. За його словами, у світі існують організовані групи досвідчених бійців та приватні військові компанії, які брали участь у різних конфліктах і могли б посилити українські підрозділи. Однак через масштаб бойових дій та значну протяжність лінії фронту потреба у військовослужбовцях залишається дуже великою, тоді як кількість таких професійних фахівців у світі обмежена.

Водночас депутат вважає, що навіть залучення приблизно 10 тисяч досвідчених іноземних бійців могло б суттєво посилити українські сили, особливо у штурмових підрозділах.

На його переконання, ефективна мобілізаційна політика повинна включати одразу кілька елементів: посилення відповідальності за ухилення від служби, розширення рекрутингу, фінансову мотивацію для контрактників, а також залучення міжнародного ресурсу.

"Всі ці фактори, якщо вони будуть комплексно працювати, зменшать СЗЧ, рекрутинг збільшиться, міжнародна наша історія збільшиться і ротація тих, хто вже мобілізований. Ця система таким чином може рухатись. Неможливо "бити" тільки по чомусь одному: закрутити гайки СЗЧешникам і ухилянтам і не працювати з рекрутингом, мотиваційною частиною", — додав він.

Нагадаємо, командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро "Перун" Філатов розповідав, що станом на сьогодні середньостатистичний штурмовик часто є людиною, яка раніше намагалася уникнути військової служби.

Також Фокус писав, що, на думку радника міністра оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова, ЗСУ потрібно заохочувати більше іноземців, якщо людські ресурси країни обмежені. Зокрема, Україні потрібні ефективні пункти вербування закордоном.