Від 8 до 10 років: за СЗЧ карають більше, ніж за вбивство чи тероризм, — нардепка Бобровська

Верховна Рада України ухвалила закон, яким зробила покарання за самовільне залишення частини (СЗЧ) жорсткішим за терризм чи вбивство.

Відповідальність за СЗЧ тепер становить від 8 до 10 років позбачлення волі, розповіла в інтерв'ю "Телеграфіу" народна депутатка Соломія Бобровська.

"Хочу нагадати, що, на жаль, парламент ухвалив закон щодо жорсткішого підходу і посилення криміналізації за СЗЧ. Ми підняли термін покарання з 8 до 10 років. Ми фактично посадили їх на більший строк, ніж убивць чи терористів", — сказала Бобровська.

Вона підкреслила, що в цьому процесі має бути логіка, зокрема диференціяація та розбивка на те, хто і чому пішов у СЗЧ, у якому стані, який рік ця людина служить у війську.

"Міністерство оборони зараз взялося за ці дані й опрацьовує їх: хто не на обліку, чому не на обліку, скільки людей "у тіні", чому люди не приходять на оновлення даних. Скільки проблем із СЗЧ пов’язані з переведеннями між підрозділами, чи вони корелюють? А вони корелюють. Які бригади мають ефективнішу бойову готовність, які втрати людей? І з цього потрібно вже потім виводити покарання, а не просто карати всіх підряд і думати, що це вирішить питання. Не вирішить!", — наголосила Бобровська.

Зазначимо, що за ч. 5 ст. 407 ККУ СЗЧ під час воєнного стану карається позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, проте за першого СЗЧ можливе повернення на службу без ув'язнення на добровільній основі.

Водночас за умисне вбивство передбачено від 7 до 15 років позбавлення волі, а за терористичний акт — від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 16 березня у Запоріжжі поліція відкрила вогонь по військовослужбовцях у СЗЧ.

