У Запоріжжі поліція відкрила вогонь по військовослужбовцях у СЗЧ: є загиблий, деталі (відео)

Один чоловік загинув, другий затриманий унаслідок перестрілки з поліцією в Запоріжжі. Співробітник правоохоронних органів застосував табельну зброю.

Інцидент стався вранці 16 березня, коли близько 06:30 екіпаж патрульної поліції отримав виклик про побиття чоловіка в Хортицькому районі міста та спробу пограбування, повідомили в Патрульній поліції Запорізької області.

Прибувши на місце, патрульні виявили заявника, який вказав на двох осіб, імовірно причетних до злочину.

Коли поліцейські почали з'ясовувати обставини події, один із чоловіків, за словами правоохоронців, почав поводитися агресивно, ігнорував законні вимоги правоохоронців зупинитися та дістав предмет, схожий на пістолет, який почав перезаряджати, наближаючись до патрульних.

Зі свого боку поліцейський відійшов на безпечну дистанцію до укриття, але правопорушник слідував за ним, погрожуючи пістолетом.

"Відповідно до ст. 46 Закону України "Про Національну поліцію", для відвернення загрози життю та здоров'ю, застосував табельну вогнепальну зброю, здійснивши два постріли", — ідеться в пресреліці.

Після цього один із правопорушників почав тікати, а другий намагався бризнути в патрульних із газового балончика і чинив фізичний опір, у зв'язку з чим його затримали із застосуванням кайданок.

Згодом неподалік поліцейські виявили нападника мертвим.

Правоохоронці встановили його особу. Загиблим виявився військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину. Його подільник також перебуває у статусі СЗЧ.

Зараз на місці події працюють слідчо-оперативна група та представники Державного бюро розслідувань. Призначено службове розслідування правомірності застосування вогнепальної зброї.

Поліцейські також опублікували кадри, зроблені боді-камерою правоохоронців. На записі видно, як молодий чоловік спрямовує пістолет у бік поліцейського, а потім тікає, тримаючи в руці білий пакет.

