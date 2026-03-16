В Запорожье полиция открыла огонь по военнослужащим в СОЧ: есть погибший, детали (видео)

Один мужчина погиб, второй задержан в результате перестрелки с полицией в Запорожье. Сотрудник правоохранительных органов применил табельное оружие.

Инцидент произошел утром 16 марта, когда около 06:30 экипаж патрульной полиции получил вызов об избиении мужчины в Хортицком районе города и попытке грабежа, сообщили в Патрульной полиции Запорожской области.

Прибыв на место, патрульные обнаружили заявителя, указавшего на двух лиц, предположительно причастных к преступлению.

Когда полицейские начали выяснять обстоятельства происшествия, один из мужчин, по словам правоохранителей, начал вести себя агрессивно, игнорировал законные требования стражей порядка остановиться и достал предмет, похожий на пистолет, который начал перезаряжать, приближаясь к патрульным.

В свою очередь полицейский отошел на безопасную дистанцию ​​до укрытия, но правонарушитель следовал за ним, угрожая пистолетом.

"Согласно ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции", для предотвращения угрозы жизни и здоровью, применил табельное огнестрельное оружие, произведя два выстрела", — говорится в пресс-релице.

После этого один из правонарушителей начал убегать, а второй пытался брызнуть в патрульных из газового баллончика и оказывал физическое сопротивление, в связи с чем был задержан с применением наручников.

Впоследствии неподалеку полицейские обнаружили нападающего мертвым.

Правоохранители установили его личность. Погибшим оказался военнослужащий, самовольно покинувший воинскую часть. Его подельник также находится в статусе СОЧ.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и представители Государственного бюро расследований. Назначено служебное расследование правомерности применения огнестрельного оружия.

Полицейские также опубликовали кадры, сделанные боди-камерой правоохранителей. На записи видно, как молодой человек направляет пистолет в сторону полицейского, а затем убегает, держа в руке белый пакет.

