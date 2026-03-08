Военный в СЗЧ пообещал взорвать полицию, потому что "обиделся на ТЦК": что решил суд

В Чернигове суд вынес приговор по делу военнослужащего, который угрожал взорвать отделение полиции якобы из-за того, что возмутился действиями ТЦК.

Мужчина за несколько месяцев до этого самовольно покинул место несения службы. Об этом сообщает портал sud.ua.

22 августа 2025 года мужчина позвонил в полицию и сообщил о намерении бросить три гранаты в объект критической инфраструктуры.

Сам обвиняемый рассказал, что он "показал, что хотел вернуться к жене и сыну, не желал никого убивать, то, чему его учили, было ему неинтересно, поэтому он самовольно оставил место службы".

"Домой шел пешком, местность знал. Звонок на 102 сделал, потому что имел возмущение на ТЦК. Днем он был возле магазина "Прогресс", увидел вывеску о наборе в подразделение "Альфа", и совершил звонок на линию "102" и пошел в библиотеку читать книги. Вред никому не хотел нанести, гранаты никогда не имел и никогда не будет иметь. Обстоятельства, изложенные в обвинительном акте, признал полностью", — говорится в объяснении обвиняемого.

Мужчина признал свою вину и выразил готовность вернуться на военную службу.

В то же время суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет.

