Військовий у СЗЧ пообіцяв підірвати поліцію, бо "образився на ТЦК": що вирішив суд

У Чернігові суд виніс вирок у справі військовослужбовця, який погрожував підірвати відділення поліції нібито через те, що обурився діями ТЦК.

Чоловік за декілька місяців до цього самовільно залишив місце несення служби. Про це повідомляє портал sud.ua.

22 серпня 2025 року чоловік зателефонував у поліцію та повідомив про намір кинути три гранати в об’єкт критичної інфраструктури.

Сам обвинувачений розповів, що він "показав, що хотів повернутися до дружини та сина, не бажав нікого вбивати, те, чому його навчали, було йому нецікавим, тому він самовільно залишив місце служби".

"Додому йшов пішки, місцевість знав. Дзвінок на 102 здійнив, бо мав обурення на ТЦК. Вдень він був біля магазину "Прогрес", побачив вивіску про набір в підрозділ "Альфа", і здійснив дзвінок на лінію "102" та пішов у бібліотеку читати книжки. Шкоду нікому не хотів завдати, гранати ніколи не мав і ніколи не буде мати. Обставини, викладені в обвинувальному акті, визнав повністю", — йдеться в поясненні обвинуваченого.

Відео дня

Чоловік визнав свою провину та висловив готовність повернутися на військову службу.

Водночас суд призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років.

Раніше Фокус розповідав, що у Харкові поліція розслідує факт побиття 54-річного пенсіонера-переселенця з Костянтинівки. Чоловік вийшов на вулицю без документів і потрапив у ТЦК, де, як стверджує, був побитий настільки, що йому знадобилася госпіталізація.

Нагадаємо, начальник Дніпропетровського ОТЦК і СП Олексій Дубовик стверджує, що померлого на початку лютого 55-річного Олега Лесіна військовослужбовці групи оповіщення знайшли на дорозі вже з пораненнями. За його словами, чоловік просив військових йому допомогти, і помер, коли його привезли в лікарню.

Також повідомлялося, чому порушників військового обліку затримують військовослужбовці ТЦК і СП, а не поліція.