У Харкові військовослужбовці ТЦК побили чоловіка до госпіталізації: поліція почала розслідування

У Харкові розслідують факт побиття 54-річного чоловіка військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Інцидент мав місце 23 лютого.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, повідомили правоохоронці.

У поліцію із заявою звернувся син потерпілого. За його словами, чоловіка на одній із вулиць нібито зупинили військовослужбовці, після чого його доправили до ТЦК і СП.

Надалі, як зазначено у зверненні, у приміщенні установи харків'янину могли бути заподіяні тілесні ушкодження. Після події його госпіталізували для надання необхідної медичної допомоги.

Під час огляду лікарі зафіксували в нього тілесні ушкодження, характер і ступінь тяжкості яких встановлюється.

Відомості за фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі триває досудове розслідування, а правоохоронці з'ясовують усі обставини події та коло причетних осіб.

Побиття в ТЦК Харкова: що відомо

За інформацією харківського ресурсу "Об'єктив", син постраждалого розповів, що його батько вийшов на вулицю без документів. Він має інвалідність третьої групи і не підлягає призову.

"Мій батько був побитий військовослужбовцями ТЦК у Харкові. Ми вимагаємо справедливого і неупередженого розслідування та притягнення винних до відповідальності. Закон один для всіх", — писав він у соцмережах.

У пабліках з 'явилося відео з потерпілим. Він розповідає, що військовослужбовці ТЦК нібито зв'язали йому руки і ноги скотчем, побили і кинули серед приміщення терцентру.

Побиття чоловіка в ТЦК у Харкові: версія потерпілого

Пізніше "Суспільне. Харків" спростувало поширену в соцмережах інформацію про те, що побитий чоловік — ветеран ЗСУ.

Потерпілого звуть Вадим Рудюк. Він — переселенець, рятувальник-пенсіонер із Костянтинівки Донецької області, знятий з обліку через інвалідність (коксартроз тазостегнового суглоба). У ДСНС Рудюк пропрацював пожежником 30 років. У 2016-2017 році він часто виїжджав в Авдіївку, Світлодарськ, чергував на Авдіївському коксохімі. У нього є статус учасника бойових дій.

У спілкуванні з журналістами постраждалий розповів свою версію того, що сталося.

"Я вийшов із дому. На 50 метрів відійшов. Бус, двоє "підрулили", вибігли: "Стій!" Я кажу: "Що таке? Хто? Де поліція?" Кажуть: "Ми — військові. Документи". Один схопив мене за шию, щелепу вивернув, хребець перший на шиї вивернув. Другий завдав два-три удари. Я кажу: "Стоп. Зараз розберемося. У мене немає із собою документів. Давайте поліцію". Кажуть: "Зараз ми тобі зробимо поліцію". І в автобус", — згадує Рудюк.

Він стверджує, що коли його привезли в ТЦК, то його почали бити четверо людей у дворі.

"Я відключився. Потім розплющив очі — немає нікого. Посадили того, хто стежить за мною. Він каже: "Брате, приводь себе до ладу. Вставай". А я кажу: "Я не можу встати". Півгодини ще лежав. Прийшов чоловік у цивільному. Запитав прізвище. А я вже ледь говорив. Каже: "Збирайтеся, зараз людина тебе виведе". Я ще хвилин 30 лежав, а він грав у нарди. Кажу: "Скинь дружині SMS-ку, де я. Я телефон скажу". А він: "Ні, ні. Іди вмивайся". Я не міг встати, нудило, все в крові. Він стояв, контролював, щоб я умився добре. На фото — це я вже вмитий", — продовжив він свою розповідь.

Рудюк каже, що просив військовослужбовців ТЦК викликати швидку хвилин 20.

"Сидів у кріслі, відключився, чую — хтось мене по щоці б'є. Їх там п'ятеро сиділо — навіть ніхто не викликав "швидку". (...) У мене було відчуття, що мене в сміття викинули — і все. Я думав, що вони вб'ють".

Він додав, що в нього діагностували струс мозку, гематоми, забої та вивихи шийних хребців.

Вадим Рудюк показав травми після побиття Фото: Суспільне Харків

Коментар Харківського ОТЦК і СП

Після того, як інформація про побиття військовослужбовцями ТЦК чоловіка розійшлася мережею, у Харківському обласному ТЦК і СП виступили із заявою.

У ньому йдеться про те, що керівництво розпочало перевірку всіх обставин, а інформація про участь чоловіка в бойових діях встановлюється.

Також у ТЦК розповіли свою версію подій. Згідно з оприлюдненою інформацією, інцидент стався під час проведення військовослужбовцями ТЦК заходів з оповіщення військовозобов'язаних:

"Громадянин, у якого попросили надати військово-облікові документи, почав неадекватно поводитися, проявляв агресію та намагався вчинити напад на військовослужбовців групи оповіщення. Військовослужбовці намагалися спочатку уникнути конфлікту, але за порушення вимог чинного законодавства громадянина було доставлено до РТЦК та СП. У приміщенні ТЦК агресивна поведінка чоловіка посилилася. Громадянин вдарив військовослужбовців ТЦК і СП. Під час цієї сутички військовослужбовець і громадянин отримали тілесні ушкодження".

На місце події викликали швидку допомогу.

"Керівництво Харківського обласного ТЦК і СП повністю сприяє органам досудового розслідування, надає усю необхідну інформацію та забезпечує проведення слідчих заходів і інших перевірок з метою встановлення всіх обставин події", — запевнили в керівництві облТЦК.

