В Харькове военнослужащие ТЦК избили мужчину до госпитализации: полиция начала расследование

В Харькове расследуют факт избиения 54-летнего мужчины военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки. Инцидент имел место 23 февраля.

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, сообщили правоохранители.

В полицию с заявлением обратился сын потерпевшего. По его словам, мужчину на одной из улиц якобы остановили военнослужащие, после чего он был доставлен в ТЦК и СП.

В дальнейшем, как отмечено в обращении, в помещении учреждения харьковчанину могли быть причинены телесные повреждения. После происшествия его госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи.

При осмотре врачи зафиксировали у него телесные повреждения, характер и степень тяжести которых устанавливается.

Сведения по факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Сейчас продолжается досудебное расследование, а правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и круг причастных лиц.

Избиение в ТЦК Харькова: что известно

По информации харьковского ресурса "Объектив", сын пострадавшего рассказал, что его отец вышел на улицу без документов. Он имеет инвалидность третьей группы и не подлежит призыву.

"Мой отец был избит военнослужащими ТЦК в Харькове. Мы требуем справедливого и беспристрастного расследования и привлечения виновных к ответственности. Закон один для всех", — писал он в соцсетях.

В пабликах появилось видео с потерпевшим. Он рассказывает, что военнослужащие ТЦК якобы связали ему руки и ноги скотчем, избили и бросили среди помещения терцентра.

Избиение мужчины в ТЦК в Харькове: версия пострадавшего

Позже "Суспільне. Харків" опровергло распространившуюся в соцсетях информацию о том, что избитый мужчина — ветеран ВСУ.

Потерпевшего зовут Вадим Рудюк. Он — переселенец, спасатель-пенсионер из Константиновки Донецкой области, снятый с учета из-за инвалидности (коксартроз тазобедренного сустава). В ГСЧС Рудюк проработал пожарником 30 лет. В 2016-2017 году он часто выезжал в Авдеевку, Светлодарск, дежурил на Авдеевском коксохиме. У него есть статус участника боевых действий.

В общении с журналистами пострадавший рассказал свою версию случившегося.

"Я вышел из дома. На 50 метров отошел. Бус, двое "подрулили", выбежали: "Стой!" Я говорю: "Что такое? Кто? Где полиция?" Говорят: "Мы — военные. Документы". Один схватил меня за шею, челюсть вывернул, позвонок первый на шее вывернул. Второй нанес два-три удара. Я говорю: "Стоп. Сейчас разберемся. У меня нет с собой документов. Давайте полицию". Говорят: "Сейчас мы тебе сделаем полицию". И в автобус", — вспоминает Рудюк.

Он утверждает, что когда его привезли в ТЦК, то его начали избивать четыре человека во дворе.

"Я отключился. Потом открыл глаза — нет никого. Посадили следящего за мной. Он говорит: "Брат, приводи себя в порядок. Вставай". А я говорю: "Я не могу встать". Полчаса еще лежал. Пришел человек в штатском. Спросил фамилию. А я уже едва говорил. Говорит: "Собирайтесь, сейчас человек тебя выведет". Я еще минут 30 лежал, а он играл в нарды. Говорю: "Сбрось жене SMS-ку, где я. Я телефон скажу". А он: "Нет, нет. Иди умывайся". Я не мог встать, тошнило, все в крови. Он стоял контролировал, чтобы я умылся хорошо. На фото — это я уже умыт", — продолжил он свой рассказ.

Рудюк говорит, что просил военнослужащих ТЦК вызвать скорую минут 20.

"Сидел в кресле, отключился, слышу — кто-то меня по щеке бьет. Их там пятеро сидело — даже никто не вызвал "скорую". (…) У меня было ощущение, что меня в мусор выбросили — и все. Я думал, что они убьют".

Он добавил, что у него диагностировали сотрясение мозга, гематомы, ушибы и вывихи шейных позвонков.

Вадим Рудюк показал травмы после избиения Фото: Суспільне Харків

Комментарий Харьковского ОТЦК и СП

После того, как информация об избиении военнослужащими ТЦК мужчины разошлась по сети, в Харьковском областном ТЦК и СП выступили с заявлением.

В нем говорится, что руководством начата проверка всех обстоятельств, а информация об участии мужчины в боевых действиях устанавливается.

Также в ТЦК рассказали свою версию событий. Согласно обнародованной информации, инцидент произошел во время проведения военнослужащими ТЦК мер по оповещению военнообязанных:

"Гражданин, у которого попросили предоставить военно-учетные документы, начал неадекватно себя вести, проявлял агрессию и пытался совершить нападение на военнослужащих группы оповещения. Военнослужащие пытались сначала избежать конфликта, но за нарушение требований действующего законодательства гражданин был доставлен в РТЦК и СП. В помещении ТЦК агрессивное поведение мужчины усилилось. Гражданин ударил военнослужащих ТЦК и СП. Во время этой стычки военнослужащий и гражданин получили телесные повреждения".

На место происшествия вызвали скорую помощь.

"Руководство Харьковского областного ТЦК и СП полностью оказывает содействие органам досудебного расследования, предоставляет всю необходимую информацию и обеспечивает проведение следственных мероприятий и других проверок с целью установления всех обстоятельств происшествия", — заверили в руководстве облТЦК.

