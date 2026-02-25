"Был весь в крови": начальник ОТЦК прокомментировал смерть мужчины в Днепре во время мобилизации

Начальник Днепропетровского ОТЦК и СП Алексей Дубовик утверждает, что умершего в начале февраля 55-летнего Олега Лесина военнослужащие группы оповещения нашли на дороге уже с ранениями. По его словам, мужчина просил военных ему помочь, и умер, когда его привезли в больницу.

О соблюдении прав человека во время мобилизации в области и инциденте с избиением мобилизованного мужчины начальник Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Алексей Дубовик рассказал во время заседания Временной следственной комиссии в Верховной Раде 25 февраля.

По его словам, 6 февраля группа оповещения Самарского районного ТЦК и СП совместно с представителем Национальной полиции проводили мероприятия оповещения в Днепре. Со ссылкой на доклад начальника РТЦК и СП Дубовик рассказал, что группа оповещения двигалась на служебном автомобиле Volkswagen по дороге около 22:10, увидела мужчину и решила проверить документы.

"Когда на мужчину навели свет фар, стало понятно, что человек был весь в крови и ему было плохо. Неизвестный умолял о помощи", — сказал начальник ОТЦК.

По его словам, военнослужащие предложили мужчине проехать в больницу с круглосуточной военно-врачебной комиссией.

"Пострадавший Лесин Олег Викторович 1970 года рождения по прибытию в лечебное учреждение около 23:00 при выходе из автомобиля потерял сознание и упал. Военнослужащие пытались привести гражданина в чувство, но он не подавал признаков сознания. Вызвали скорую помощь, но она ехала долго", — продолжил Дубовик.

Врач поликлиники проверил пульс и сообщил, что мужчина умер, и на место была вызвана полиция.

Три военнослужащих указанного РТЦК и СП сейчас находятся под арестом. По словам Дубовика, группа оповещения имела одну бодикамеру, которая была конфискована полицией. Он также заявил, что представитель Нацполиции, который был в группе оповещения, "где-то потом пропал", и назвал его имя — Евгений Дуплий.

Дубовик также отметил, что за 2025 год на военнослужащих было совершено 17 нападений, и 8 военных получили ножевые и огнестрельные ранения.

"Только за вчерашний день на ТЦК было два нападения", — сказал начальник ОТЦК и СП.

Избиение мобилизованного в Днепре: что известно

10 февраля СМИ сообщали, что в Днепре представителей ТЦК подозревают в убийстве отца троих детей, 55-летнего Олега Лесина. Адвокат подозреваемых Денис Хрипунов в суде отмечал, что никаких видеозаписей не сохранилось, а обвинение опирается на допрос правоохранителя, который не предотвратил вероятное избиение умершего.

До этого полиция Днепропетровской области заявляла о задержании трех военнослужащих ТЦК, подозреваемых в нанесении смертельных телесных повреждений 55-летнему мужчине.

Напомним, 21 февраля в полиции сообщали, что в Днепре сотрудникам ТЦК выдвинули подозрение в хулиганстве. По данным следствия, они применили к водителю транспортного средства физическую силу и слезоточивый газ.