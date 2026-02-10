Дело об избиении мобилизованного в Днепре: работников ТЦК подозревают в убийстве отца троих детей

В Днепре суд уже избрал меры пресечения двум из трех работников ТЦК, которых подозревают в смертельном избиении 55-летнего мужчины.

Одного из подозреваемых суд отправил в СИЗО без права внесения залога. По второму — объявили перерыв до 10 февраля. Что касается третьего фигуранта, то ему избрали 60 суток содержания под стражей без определения размера залога, сообщает "Суспільне".

В Днепре суд избрал меру пресечения двум из трех подозреваемых

Как отметил прокурор Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона Николай Ковбаса, по версии одного из участников группы оповещения, работники ТЦК увидели избитого Олега Лесина, решили ему помочь и отвезти в военно-врачебную комиссию (ВВК) Днепропетровской области, поскольку она якобы работает круглосуточно. Но от места где они якобы увидели Олега Лесина — до ближайшей больницы — полкилометра. Зато работники ТЦК решили его отвезти на расстояние почти трех километров.

"Кроме того, согласно видеозаписи с улицы, видно, что они подъехали к больнице примерно в 22:42, в 0:03 представитель ТЦК позвонил на линию 102 и линию 103 для вызова помощи. Дежурный ВЛК пытался привести потерпевшего в чувство, но он обнаружил у него отсутствие пульса", — рассказал прокурор.

По словам адвоката Дениса Хрипунова, обвинение опирается на допрос полицейского, который не предотвратил вероятное избиение мужчины. Но никаких видеозаписей не сохранилось.

"Доказательств никаких — нет. Видеозаписи с бодикамер полицейского — нет, судебно-медицинской экспертизы нет", — сказал он.

Тем временем в Facebook друг погибшего опубликовал некоторые подробности. Он написал, что погибшего звали Олег Лесин, он — 55-летний отец троих детей. 6 февраля он вышел выгулять собаку и не вернулся домой.

Одноклассник погибшего написал, что у него трое детей Фото: Скриншот

Эту информацию подтвердила соседка погибшего в комментариях: "Олег наш сосед, прекрасный человек, вежливый, всегда помогал, отец троих детей, никому не верится, что такое зверство случилось с Олегом".

Избиение мужчины работника ТЦК в Днепре — что известно

Инцидент произошел вечером 6 февраля, вблизи дома где жил умерший. Родственница умершего Светлана рассказала: мужчина вышел гулять с собакой и домой не вернулся. Чтобы разыскать его, семья изучала видео с камер наблюдения соседнего дома. На видео они видели микроавтобус ТЦК.

Брат погибшего рассказал: мужчина был на пенсии, жил со своей 18-летней дочерью, до этого же — более 20 лет работал в правоохранительных органах. Его жена за границей, сейчас родные ждут ее возвращения и будут обращаться в прокуратуру, чтобы расследование было беспристрастным.

По информации областной полиции, смерть потерпевшего наступила из-за травмы головы. С места преступления правоохранители изъяли вещественные доказательства и транспортное средство со следами крови Олега Лесина. Сейчас продолжается досудебное расследование.

"В результате принятых мер было установлено, что к нанесению смертельных телесных повреждений причастны трое военнослужащих ТЦК. Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины", — сказано в сообщении.

В областном ТЦК и СП инициировали внутреннее расследование и отметили: руководство оказывает всестороннюю помощь правоохранителям и сотрудничает со следствием.

Напомним, Фокус писал об избиении мужчины сотрудниками ТЦК в Днепре, когда стали известны первые подробности.

А в Харькове мужчина напал с ножом на группу оповещения ТЦК, которые гнались за ним. Двое сотрудников центра получили легкие ранения. Злоумышленник задержан.