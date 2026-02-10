Справа про побиття мобілізованого у Дніпрі: працівників ТЦК підозрюють у вбивстві батька трьох дітей

У Дніпрі суд вже обрав запобіжні заходи двом з трьох працівників ТЦК, яких підозрюють у смертельному побитті 55-річного чоловіка.

Одного з підозрюваних суд відправив до СІЗО без права внесення застави. По другому — оголосили перерву до 10 лютого. Щодо третього фігуранта, то йому обрали 60 діб тримання під вартою без визначення розміру застави, повідомляє "Суспільне".

У Дніпрі суд обрав запобіжних захід двом із трьох підозрюваних

Як зазначив прокурор Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Микола Ковбаса, за версією одного із учасників групи оповіщення, працівники ТЦК побачили побитого Олега Лесіна, вирішили йому допомогти та відвезти до військово-лікарської комісії (ВЛК) Дніпропетровської області, оскільки вона начебто працює цілодобово. Але від місця де вони нібито побачили Олега Лесіна - до найближчої лікарні — пів кілометра. Натомість працівники ТЦК вирішили його відвезти на відстань майже трьох кілометрів.

"Крім того, відповідно до відеозапису з вулиці, видно, що вони під'їхали до лікарні приблизно о 22:42, об 0:03 представник ТЦК подзвонив на лінію 102 та лінію 103 для виклику допомоги. Черговий ВЛК намагався привести потерпілого до тями, але він виявив у нього відсутність пульсу", — розповів прокурор.

За словами адвоката Дениса Хрипунова, обвинувачення спирається на допит поліцейського, який не запобіг ймовірному побиттю чоловіка. Але жодних відеозаписів не збереглось.

"Доказів жодних — немає. Відеозапису з бодікамер поліцейського — немає, судово-медичної експертизи немає", — сказав він.

Тим часом у Facebook друг загиблого опублікував деякі подробиці. Він написав, що загиблого звали Олег Лесін, він – 55-річний батько трьох дітей. 6 лютого він вийшов вигуляти собаку та не повернувся додому.

Цю інформацію підтвердила сусідка загиблого у коментарях: "Олег наш сусід, прекрасна людина, ввічлива, завжди допомагав, батько трьох дітей, нікому не віриться,що таке звірство трапилося з Олегом".

Побиття чоловіка працівника ТЦК у Дніпрі – що відомо

Інцидент стався ввечері 6 лютого, поблизу будинку де жив померлий. Родичка померлого Світлана розповіла: чоловік вийшов гуляти з собакою і додому не повернувся. Аби розшукати його, родина вивчала відео з камер спостереження сусіднього будинку. На відео вони бачили мікроавтобус ТЦК.

Брат загиблого розповів: чоловік був на пенсії, жив зі своєю 18-річною донькою, до цього ж — понад 20 років працював у правоохоронних органах. Його дружина за кордоном, нині рідні чекають на її повернення та звертатимуться до прокуратури, аби розслідування було неупередженим.

За інформацією обласної поліції, смерть потерпілого настала через травму голови. З місця злочину правоохоронці вилучили речові докази й транспортний засіб зі слідами крові Олега Лесіна. Нині триває досудове розслідування.

"У результаті вжитих заходів було встановлено, що до нанесення смертельних тілесних ушкоджень причетні троє військовослужбовців ТЦК. Їм інкримінують вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України", — сказано у дописі.

В обласному ТЦК та СП ініціювали внутрішнє розслідування та зазначили: керівництво надає всебічну допомогу правоохоронцям та співпрацює зі слідством.

Нагадаємо, Фокус писав про побиття чоловіка співробітниками ТЦК у Дніпрі, коли стали відомі перші подробиці.

А у Харкові чоловік напав із ножем на групу оповіщення ТЦК, які гналися за ним. Двоє співробітників центру дістали легкі поранення. Зловмисника затримано.