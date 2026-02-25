"Був весь у крові": начальник ОТЦК прокоментував смерть чоловіка в Дніпрі під час мобілізації

Начальник Дніпропетровського ОТЦК та СП Олексій Дубовик стверджує, що померлого на початку лютого 55-річного Олега Лесіна військовослужбовці групи оповіщення знайшли на дорозі вже з пораненнями. За його словами, чоловік просив військових йому допомогти, та помер, коли його привезли до лікарні.

Про дотримання прав людини під час мобілізації в області та інцидент зі побиттям мобілізованого чоловіка начальник Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олексій Дубовик розповів під час засідання Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді 25 лютого.

За його словами, 6 лютого група оповіщення Самарського районного ТЦК та СП спільно з представником Національної поліції проводили заходи оповіщення в Дніпрі. З посиланням на доповідь начальника РТЦК та СП Дубовик розповів, що група оповіщення рухалася на службовому автомобілі Volkswagen дорогою близько 22:10, побачила чоловіка й вирішила перевірити документи.

Відео дня

"Коли на чоловіка навели світло фар, стало зрозуміло, що людина була вся в крові і їй було зле. Невідомий благав про допомогу", — сказав начальник ОТЦК.

За його словами, військовослужбовці запропонували чоловіку проїхати до лікарні з цілодобовою військово-лікарською комісією.

"Постраждалий Лесін Олег Вікторович 1970 року народження по прибуттю до лікувального закладу близько 23:00 при виході з автомобіля втратив свідомість і впав. Військовослужбовці намагалися привести громадянина до тями, але він не подавав ознак свідомості. Викликали швидку допомогу, але вона їхала довго", — продовжив Дубовик.

Лікар поліклініки перевірив пульс і повідомив, що чоловік помер, і на місце була викликала поліція.

Три військовослужбовці зазначеного РТЦК та СП наразі знаходяться під арештом. За словами Дубовика, група оповіщення мала одну бодікамеру, яка була конфіскована поліцією. Він також заявив, що представник Нацполіції, який був у групі оповіщення, "десь потім пропав", і назвав його ім'я — Євген Дуплій.

Дубовик також наголосив, що за 2025 рік на військовослужбовців було скоєно 17 нападів, і 8 військових дістали ножові та вогнепальні поранення.

"Тільки за вчорашній день на ТЦК було два напади", — сказав начальник ОТЦК та СП.

Побиття мобілізованого в Дніпрі: що відомо

10 лютого ЗМІ повідомляли, що в Дніпрі представників ТЦК підозрюють у вбивстві батька трьох дітей, 55-річного Олега Лесіна. Адвокат підозрюваних Денис Хрипунов у суді наголошував, що жодних відеозаписів не збереглось, а обвинувачення спирається на допит правоохоронця, який не запобіг ймовірному побиттю померлого.

До того поліція Дніпропетровської області заявляла про затримання трьох військовослужбовців ТЦК, підозрюваних у завданні смертельних тілесних ушкоджень 55-річному чоловіку.

Нагадаємо, 21 лютого в поліції повідомляли, що в Дніпрі співробітникам ТЦК висунули підозру в хуліганстві. За даними слідства, вони застосували до водія транспортного засобу фізичну силу та сльозогінний газ.