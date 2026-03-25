Федоров анонсував зміни мобілізації та служби в ЗСУ: які напрямки реформують у першу чергу

Міністр оборони Михайло Федоров розповів про закриту зустріч з бійцями 13 підрозділів Збройних сил України, з якими поговорив про армійську реформу. Зі слів посадовця, реформа зачепить, серед іншого, систему мобілізації та терміни служби. Які зміни планує запровадити Міноборони, щоб покращити ситуацію для бійців ЗСУ на передовій?

У розмові брали участь воїни з п'яти відтинків фронту — Сумського, Харківського, Донецького, Запорізького, Херсонського, ідеться у дописі Федорова у Telegram-каналі. З його слів, разом з бійцями провели "краштест" [випробування на міцність — ред.] рішень, які планує запровадити Міноборони разом з іншими складовими Сил оборони.

Федоров анонсував, що реформа ЗСУ стосуватиметься таких трьох напрямків: мобілізація, питання самовільного залишення частини (СЗЧ), підходи до штурмовиків та піхотинців (у контексті термінів служби та виплат). З його слів, готові проєкти рішень, які змінять ситуацію: про суть цих рішень посадовець не розповів.

Ще одна тема, якої торкнулись під час закритої зустрічі, — це проблеми фронту та питання забезпечення. Зокрема, ішлося про логістику під ударами дронів, нестачу людей на позиціях, погану базову підготовку, нестачу БпЛА та іншого спорядження.

"Спільно з військовими працюємо над тим, щоб масштабувати російські втрати та посилити наші фронтові позиції", — підсумував Федоров.

Реформа ЗСУ — проблеми мобілізації та СЗЧ

Зазначимо, 25 березня з'явився коментар народного депутата та члена комітету ВР з нацбезпеки Федора Веніславського, який зачепив питання несправедливої мобілізації. Зі слів політика, помітно, що більшість людей мобілізують з сіл, тоді як у великих містах ситуація дещо інша. Також нардеп визнав проблеми з терцентрами комплектування. Веніславський сказав, що вже є певні напрацювання, які винесуть на обговорення у квітні 2026 року. Крім того, з'явилось оголошення від Міністерства освіти України, у якому ідеться про нову дисципліну для покращення базової військової підготовки (БЗВП).

Тим часом Веніславський став свідком роботи терцентру комплектування, яке займалось розшуком та затриманням бійця СЗЧ. Зі слів посадовця, його стурбували балаклави, які закривали обличчя військових ТЦК. На цю тему також висловилась нардепка Соломія Бобровська, яка згадали про посилення відповідальності за СЗЧ і про можливість тюрми на 8-10 років.

Нагадуємо, у грудні 2025 року головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський висловився про те, як можна розв'язати проблему масової втечі солдатів з підрозділів.