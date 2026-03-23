"Балаклави не дають мені спокою": нардеп Федієнко став свідком заходів з пошуку СЗЧ у Києві

Нардеп Олександр Федієнко 23 березня розповів, що в Подільському районі Києва співробітники ТЦК почали на вулицях шукати тих, хто самовільно залишив частину.

Політик розповів, що співробітники ТЦК разом із поліцією зупиняли автомобілі та шукали людей, які самовільно залишили частину. Народний депутат, голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі, урядового зв'язку, криптографічного захисту інформації комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко опублікував у Telegram відео, в якому заявив, що на власні побачив роботу працівників військкомату.

За його словами, він вважав, що такими питаннями має займатись військова служба правопорядку, а не ТЦК.

"Дивна історія, я був впевнений що ТЦК точно не повинен займатись СЗЧ, а це питання більше ВСП", — написав він.

Також Федієнко звернув увагу на людей у ​​балаклавах та формі без розпізнавальних знаків. Про цьому пообіцяв розібратися із ситуацію, надіславши депутатський запит.

"Практично все було в нормі, але ці балаклави на обличчях людей з ознаками військової форми (один військовий був тільки з усіма шевронами), не дають мені спокою", — зауважив він.

Також політик розповів, що сорок хвилин спостерігав за процесом, та наголосив, що ні до кого не застосовували силові методи.

"Відверто спостерігав хвилин сорок, в бус нікого силою не саджали, але працівник поліції з одним з громадян, до яких були питання, кудись поїхали, а за ними і старший з ТЦК на дакстері погнав", — розповідає нардеп у відео.

Нагадаємо, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко в інтерв’ю виданню "Телеграф" від 12 березня розповів, що в Раді виступили з ініціативою щодо СЗЧ. У Раді можуть запровадити обмеження для військовослужбовців, які самовільно залишили частину, а також для громадян, що ухиляються від мобілізації або не виконують вимоги військового обліку. Парламентарі для таких осіб розглядають можливість застосування фінансових і адміністративних санкцій, подібних до тих, що діють щодо боржників зі сплати аліментів.

Також Фокус писав, як Міноборони планує вирішити питання мобілізації та СЗЧ. За словами радника міністра оборони Сергія Бескрестнова, Україні потрібні ефективні пункти вербування у різних країнах.