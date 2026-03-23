"Балаклавы не дают мне покоя": нардеп Федиенко стал свидетелем мероприятий по поиску СЗЧ в Киеве

Нардеп Александр Федиенко 23 марта рассказал, что в Подольском районе Киева сотрудники ТЦК начали на улицах искать тех, кто самовольно покинул часть.

Политик рассказал, что сотрудники ТЦК вместе с полицией останавливали автомобили и искали людей, которые самовольно покинули часть. Народный депутат, председатель подкомитета по вопросам безопасности в киберпространстве, правительственной связи, криптографической защиты информации комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко опубликовал в Telegram видео, в котором заявил, что собственными глазами увидел работу сотрудников военкомата.

По его словам, он считал, что такими вопросами должна заниматься военная служба правопорядка, а не ТЦК.

"Странная история, я был уверен, что ТЦК точно не должен заниматься СЗЧ, а это вопрос больше ВСП", — написал он.

Также Федиенко обратил внимание на людей в балаклавах и форме без опознавательных знаков. Об этом пообещал разобраться с ситуацию, направив депутатский запрос.

"Практически все было в норме, но эти балаклавы на лицах людей с признаками военной формы (один военный был только со всеми шевронами), не дают мне покоя", — заметил он.

Также политик рассказал, что сорок минут наблюдал за процессом, и подчеркнул, что ни к кому не применяли силовые методы.

"Откровенно наблюдал минут сорок, в бус никого силой не сажали, но работник полиции с одним из граждан, к которым были вопросы, куда-то поехали, а за ними и старший из ТЦК на дакстере погнал", — рассказывает нардеп в видео.

Напомним, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко в интервью изданию "Телеграф" от 12 марта рассказал, что в Раде выступили с инициативой по СЗЧ. В Раде могут ввести ограничения для военнослужащих, самовольно оставивших часть, а также для граждан, уклоняющихся от мобилизации или не выполняющих требования воинского учета. Парламентарии для таких лиц рассматривают возможность применения финансовых и административных санкций, подобных тем, что действуют в отношении должников по уплате алиментов.

Также Фокус писал, как Минобороны планирует решить вопрос мобилизации и СЗЧ. По словам советника министра обороны Сергея Бескрестнова, Украине нужны эффективные пункты вербовки в разных странах.