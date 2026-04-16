Зі 100 на службу потрапляють від сили 15: нардепка розповіла про провал мобілізації

В Україні є серйозна проблема з мобілізацією, адже зі 100 чоловіків, яких знаходять ТЦК, лише 15 потрапляють на лінію фронту, заявила нардепка Ганна Скороход. За її словами, на це поскаржилися рекрутери.

Про це заявила народна депутатка групи "Партія "За майбутнє", член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Ганна Скороход на каналі "Испанский стыд".

Свій коментар депутатка дала російською мовою. За її словами, рекрутери розповіли їй, що людей мобілізують задля виконання плану.

Однак зі 100 людей до військових частин задля проходження реальної служби доїжджає приблизно 30 людей, стверджує вона.

"На першому етапі підуть ті, хто зможе домовитися. Далі у мене в СЗЧ втечуть з навчального центру. Далі по дорозі з навчального центру до частини. Потім ті, хто не будуть адаптовані, втечуть з частини. У підсумку у мене зі 100 мобілізованих доїдуть людей 30", — процитувала вона рекрутера.

Водночас далі відсіюють ще більше людей, адже не всі ВЛК виконуються якісно. Через це можуть не помітити людей з хворобами серця і навіть психічно хворих.

"У підсумку в мене з 30 залишиться 15. Отже наш результат мобілізації: зі 100 людей — 15. І що я маю робити? Як я маю закривати потреби?" — цитує Скороход рекрутера.

Важливо зазначити, що вона не вказувала, з рекрутером якого підрозділу спілкувалася.

Реформа мобілізації в Україні: що відомо

Нагадаємо, що міністр оборони Михайло Федоров розповів про закриту зустріч з бійцями 13 підрозділів Збройних сил України, з якими поговорив про армійську реформу. Зі слів посадовця, реформа зачепить, серед іншого, систему мобілізації та терміни служби.

Федоров анонсував, що реформа ЗСУ стосуватиметься таких трьох напрямків: мобілізація, питання самовільного залишення частини (СЗЧ), підходи до штурмовиків та піхотинців (у контексті термінів служби та виплат). З його слів, готові проєкти рішень, які змінять ситуацію: про суть цих рішень посадовець не розповів.

Також лідер фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія відповів, що буде з 2 млн ухилянтів після реформи мобілізації. За його словами, реформа мобілізації, розробкою якої займається міністр оборони Михайло Федоров, перебуває на завершальній стадії.