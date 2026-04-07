Знімаються з розшуку: Арахамія відповів, що буде з 2 млн ухилянтів після реформи мобілізації

Реформа мобілізації, розробкою якої займається міністр оборони Михайло Федоров, перебуває на завершальній стадії.

Незабаром законодавчі зміни презентують у Верховній Раді та громадськості, заявив голова фракції "Слуга народу", член комітету з нацбезпеки та оборони Давид Арахамія в коментарі "Телеграфу".

За його словами, Федоров робитиме презентацію в комітеті, а потім це — для фракцій і груп, оскільки його підхід потребуватиме змін законодавчого поля. Її представлять протягом місяця.

Відповідаючи на запитання щодо можливих жорсткіших обмежень, зокрема для тих, хто ухиляється від служби, то, на думку Арахамії, заходи впливу варіюватимуться.

"Там є і покращення, і, напевно, погіршення. У нього [Федорова] певний новий баланс відновлюється як концепція. Там питання, наприклад, два мільйони людей у розшуку [ТЦК]. Там у нього з розшуку вони всі знімаються, але певна процедура, що робити надалі. Тобто там є і популістські речі, а з іншого боку є якісь більш жорсткі речі. Тобто треба в цілому дивитися на всю концепцію комплексно для того, щоб розуміти, як це буде працювати", — зазначив він.

Відео дня

11 квітня під час "Години запитань до уряду" депутати проситимуть Федорова прискорити питання і почати його реалізацію, щоб надалі випадки нападу на військовослужбовців ТЦК і СП або факти примусової мобілізації з травмами, а також ухилення від призову не повторювалися.

Напередодні експерт із держбезпеки, генерал-майор СБУ Василь Вовк заявив, що до Конституції України треба внести зміни, які б передбачали більш жорстке покарання за ухилення від мобілізації. Зокрема, він пропонує карати громадян за порушення конституційного обов'язку щодо захисту батьківщини ув'язненням на 10 років і більше.

Зі свого боку військовий омбудсмен Ольга Решетилова вважає, що в армії потрібно провести аудит, щоб зрозуміти, як дорого обходиться неякісна мобілізація Україні.

