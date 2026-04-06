10 років і більше за ґратами: генерал СБУ запропонував суворіше карати за ухилення від мобілізації

Покарання за ухилення від мобілізації під час воєнного стану в Україні має бути суворішим, ніж зараз. І йдеться не про умовні терміни.

Захищати свою країну та її територіальну цілісність — обов'язок кожного громадянина України, передбачений статтею 65. Якщо людина не дотримується цього обов'язку, то вона порушує ключовий документ держави, нагадав в ефірі "Київ24" експерт із держбезпеки, генерал-майор СБУ Василь Вовк.

"Що потрібно? Ні, не руки ламати, не бусики направляти до них. Потрібно реєструвати кримінальне провадження, притягати до кримінальної відповідальності. За ухилення від мобілізації є в нас стаття 336 КК України", — упевнений гість ефіру.

Вовк констатує, що статтю виписано так, що військовозобов'язані підлягають відповідальності за ухилення від мобілізації тільки тоді, коли пройшли військово-лікарську комісію та отримали бойову повістку. При цьому після отримання повістки на таку людину можна чекати довго.

"Я вважаю, що ті, хто відповідальний у цій сфері, мають переписати цю статтю. Це невелика справа кількох днів для народних депутатів, законодавчої і для виконавчої влади, щоб міг працювати алгоритм її застосування. У цій статті має бути виписано, що щойно оголошено воєнний стан або надзвичайний стан, людина зобов'язана з'явитися в ТЦК для того, щоб заявити про себе як військовозобов'язана", — пояснив генерал-майор.

У разі, якщо він не з'явиться, то тоді має одразу наставати кримінальна відповідальність.

"У нас є справи. В одному році 600 справ, в іншому — 500, ще в іншому — 800, і за більшістю цих справ (військовозобов'язані — прим. ред) отримують умовне покарання. Потрібно збільшити покарання: 10 і більше років позбавлення волі за порушення обов'язку мобілізації", — категоричний Вовк.

Буквально сьогодні ж спікер Сухопутних військ Андрій Подік висловив думку, що в разі продовження нападів на військовослужбовців ТЦК і СП вони можуть просто відмовитися надалі проходити службу. Тому ті, хто хоче жити в незалежній Україні, а не в "малоросії", повинні захищати свою країну в лавах ЗСУ.

"Або ти громадянин, який бажає тут жити, бачить свою країну незалежною і вільною, або ти ховаєшся, уникаєш, тікаєш, і маєш відповідні наслідки", — заявив військовий.

Ані згідно з чинним законодавством, ані за своїми навичками й уміннями військовослужбовці ТЦК і СП не повинні займатися примусовою мобілізацією, оскільки в них зовсім інші функції, заявила минулого тижня Ольга Решетилова (Кобилинська), військовий омбудсмен.

