Військовий омбудсмен заступилася за ТЦК: "Не витримують такого навантаження" (відео)

Почастішали факти нападу цивільних на військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, аж до вбивства, які знову підняли нагору проблему: хто повинен займатися мобілізацією, зокрема й примусовою.

Ані згідно з чинним законодавством, ані за своїми навичками й уміннями військовослужбовці ТЦК і СП не повинні займатися примусовою мобілізацією, оскільки в них зовсім інші функції, наголосила в ефірі Radio NV Ольга Решетілова (Кобилинська), військова омбудсменка.

"Їхні функції полягають у формуванні мобілізаційного плану, постановці військовослужбовців на облік і ведення цього обліку та комунікацією безпосередньо з військовими частинами. Примусовою мобілізацією, згідно із законом, у нас мають займатися правоохоронні органи, зокрема Нацполіція. Вони знають, як це робиться, вони вміють, вони спеціально навчені", — заявила вона.

За її словами, і громадянське суспільство, і міжнародні партнери тривалий час навчали правоохоронців, як це робити правильно:

"Тому поліцейські можуть і краще себе убезпечити, і краще вміють комунікувати з цивільним населенням. Я думаю, що це було б абсолютно логічно покласти цю функцію на Нацполіцію".

Решетилова повідомила, що розуміння цього є зараз і в Міноборони, і в Міністерстві внутрішніх справ:

"Сподіваюся, що найближчим часом ця реформа буде реалізована. Це не реформа навіть, а просто реалізація існуючого законодавства".

Гостя ефіру також акцентувала на тому, що, окрім мобілізаційних заходів, на військовослужбовців ТЦК і СП покладено ще дуже багато функцій: сповіщення про втрати, супровід поранених, родин зниклих безвісти, рідних загиблих військовослужбовців, організація похорону тощо.

"Це величезний комплекс роботи, і я вже кілька разів проводила зустріч із військовослужбовцями ТЦК і СП, і ми говорили про те, що дуже часто військовослужбовців, які займаються соціальним супроводом, наприклад, залучають до мобілізаційних заходів, незважаючи на існування керівних документів Головкому, що їх не можна залучати до мобілізаційних заходів, у них величезне навантаження", — пояснює Решетилова.

Багато військовослужбовців дуже часто скаржаться, що вони без відпусток, без вихідних п'ятий рік працюють у дуже складному напрямку. Наприклад, оповіщення сімей про втрату.

"Морально військовослужбовці ТЦК і СП не витримують такого навантаження", — констатує омбудсменка.

Нагадаємо, 4 квітня, біля ринку "Сатурн" у Вінниці стався напад на військовослужбовців районного ТЦК. Зловмисника затримали. Спочатку його планували мобілізувати, але потім заарештували.

Перед цим у Львові внаслідок нападу цивільного з ножем від отриманих травм помер військовослужбовець ТЦК Олег Авдєєв.

Також повідомлялося, що омбудсмен Дмитро Лубінець показав результати перевірки в Ужгородському ТЦК на Закарпатті. Уповноважений підкреслив, що людей незаконно утримували тижнями в антисанітарних умовах, вилучаючи документи і телефони.