Военный омбудсмен вступилась за ТЦК: "Не выдерживают такой нагрузки" (видео)

Участившиеся факты нападения гражданских на военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки, вплоть до убийства, снова подняли наверх проблему: кто должен заниматься мобилизацией, в том числе и принудительной.

Ни согласно действующего законодательства, ни по своим навыкам и умениям военнослужащие ТЦК и СП не должны заниматься принудительной мобилизацией, поскольку у них совершенно другие функции, подчеркнула в эфире Radio NV Ольга Решетилова (Кобилинская), военный омбудсмен.

"Их функции состоят в формировании мобилизационного плана, постановке военнослужащих на учет и ведение этого учета и коммуникацией непосредственно с воинскими частями. Принудительной мобилизацией, по закону, у нас должны заниматься правоохранительные органы, в том числе Нацполиция. Они знают, как это делается, они умеют, они специально научены", — заявила она.

По ее словам, и гражданское общество, и международные партнеры длительное время учили правоохранителей, как это делать правильно:

"Поэтому полицейские могут и лучше себя обезопасить, и лучше умеют коммуницировать с гражданским населением. Я думаю, что это было бы абсолютно логично возложить эту функцию на Нацполицию".

Решетилова сообщила, что понимание этого есть сейчас и в Минобороны, и Министерстве внутренних дел:

"Надеюсь, что в ближайшее время эта реформа будет реализована. Это не реформа даже, а просто реализация существующего законодательства".

Гостья эфира также акцентировала на том, что, кроме мобилизационных мероприятий, на военнослужащих ТЦК и СП возложено еще очень много функций: оповещение о потерях, сопровождение раненых, семей пропавших без вести, родных погибших военнослужащих, организация похорон и так дальше.

"Это огромный комплекс работы, и я уже несколько раз проводила встречу с военнослужащими ТЦК и СП, и мы говорили о том, что очень часто военнослужащие, которые занимаются социальным сопровождением, например, привлекаются к мобилизационным мерам, несмотря на существование руководящих документов Главкома, что их нельзя привлекать к мобилизационным мероприятиям, у них огромная нагрузка", — объясняет Решетилова.

Многие военнослужащие очень часто жалуются, что они без отпусков, без выходных пятый год работают в очень сложном направлении. Например, оповещение семей о потере.

"Морально военнослужащие ТЦК и СП не выдерживают такой нагрузки", — констатирует омбудсмен.

Напомним, 4 апреля, возле рынка "Сатурн" в Виннице произошло нападение на военнослужащих районного ТЦК. Злоумышленника задержали. Сначала его планировали мобилизовать, но потом арестовали.

Перед этим во Львове в результате нападения гражданского с ножом от полученных травм скончался военнослужащий ТЦК Олег Авдеев.

Также сообщалось, что омбудсмен Дмитрий Лубинец показал результаты проверки в Ужгородском ТЦК на Закарпатье. Уполномоченный подчеркнул, что людей незаконно удерживали неделями в антисанитарных условиях, изымая документы и телефоны.