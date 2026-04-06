10 лет и больше за решеткой: генерал СБУ предложил суровее наказывать за уклонение от мобилизации

Наказание за уклонение от мобилизации во время военного положения в Украине должно быть более суровым, чем сейчас. И речь идет не об условных сроках.

Защищать свою страну и ее территориальную целостность — долг каждого гражданина Украины, предусмотренный статьей 65. Если человек не придерживается этого долга, то он нарушает ключевой документ государства, напомнил в эфире "Киев24" эксперт по госбезопасности, генерал-майор СБУ Василий Вовк.

"Что нужно? Нет, не руки ломать, не бусики направлять к ним. Нужно регистрировать уголовное производство, привлекать к уголовной ответственности. За уклонение от мобилизации есть у нас статья 336 УК Украины", — уверен гость эфира.

Вовк констатирует, что статья выписана так, что военнообязанные подлежат ответственности за уклонение от мобилизации только тогда, когда прошли воинско-врачебную комиссию и получили боевую повестку. При этом после получения повестки такого человека можно ждать долго.

Відео дня

"Я считаю, что те, кто ответственен в этой сфере, должны переписать эту статью. Это небольшое дело нескольких дней для народных депутатов, законодательной и для исполнительной власти, чтобы мог работать алгоритм ее применения. В этой статье должно быть выписано, что как только объявлено военное положение или чрезвычайное положение, человек обязан явиться в ТЦК для того, чтобы заявить о себе как военнообязанный", — объяснил генерал-майор.

В случае, если он не явится, то тогда должна сразу наступать уголовная ответственность.

"У нас есть дела. В одном году 600 дел, в другом — 500, еще в другом — 800, и по большинству этих дел (военнообязанные — прим. ред) получают условное наказание. Нужно увеличить наказание: 10 и больше лет лишения свободы за нарушение долга мобилизации", — категоричен Вовк.

Буквально сегодня же спикер Сухопутных войск Андрей Подик выразил мнение, что при продолжении нападений на военнослужащих ТЦК и СП они могут просто отказаться в дальнейшем проходить службу. Поэтому те, кто хочет жить в независимой Украине, а не в "малороссии", должны защищать свою страну в рядах ВСУ.

"Либо ты гражданин, желающий здесь жить, видит свою страну независимой и свободной, либо ты прячешься, избегаешь, убегаешь, и имеешь соответствующие последствия", — заявил военный.

Ни согласно действующего законодательства, ни по своим навыкам и умениям военнослужащие ТЦК и СП не должны заниматься принудительной мобилизацией, поскольку у них совершенно другие функции, заявила на прошлой неделе Ольга Решетилова (Кобилинская), военный омбудсмен.

Напомним, депутаты анонсировали изменения в мобилизации.